Przegląd prasy z tygodnia 25.02.2024. Co działo się w Świeradowie-Zdroju. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Świeradów-Zdrój, 25.02.2024. 18.02 - 24.02.2024: top 3 artykuły

📢 Czeski turysta zjechał "rynną śmierci" ze Śnieżki. Wyciągnęli go ratownicy górscy. Stan poszkodowanego jest ciężki 32- letni Czech spadł dzisiaj (24.02) około godz. 13.00 z drogi łańcuchowej prowadzącej na Śnieżkę, wpadł do Kotła Łomniczki i zjechał tzw. "rynną śmierci". Na pomoc pospieszyli ratownicy górscy z Czech oraz z Karkonoskiej Grupy GOPR. Na miejsce skierowano dwa śmigłowce. Mężczyznę udało się wyciągnąć. Jego stan jest poważny. Został przetransportowany do szpitala w Hradcu Kralove. To kolejny poważny wypadek na zboczach Śnieżki, niemal w tym samym miejscu. 31 stycznia śmierć ponieśli dwaj turyści z Polski, którzy ześlizgnęli się do Kotła Łomniczki. 📢 Baśniowe podwórko! Jedyne takie w Wałbrzychu! Enklawa spokoju udekorowana postaciami z baśni braci Grimm - zdjęcia Kto lubi podziwiać piękne detale architektoniczne i uwielbia spacery po starych miastach, ten doceni baśniowy zakątek z początku XX wieku. W sercu modernistycznej dzielnicy jest mała uliczka, kilka jej budynków tworzy baśniowe podwórko. Senną enklawę zdobią wykonane techniką sgraffita obrazy wzorowane baśniami braci Grimm. To niepowtarzalna dolnośląska perełka! Zobaczcie!

📢 Adamek przed walką z Chalidowem: będzie wojna! Już w najbliższą sobotę, 24 lutego w Arenie Gliwice odbędzie się gala XTB KSW Epic. Walką wieczoru będzie starcie Tomasza Adamka z Mamedem Chalidowem, która odbędzie się w formule bokserskiej na dystansie sześciu rund. Dwóch gigantów sztuk walki zmierzy się w klatce w arcyciekawym boju, rozbudzającym wyobraźnię kibiców. Dzięki marce Superbet mieliśmy okazję porozmawiać z Adamkiem o jego dyspozycji, sposobach na odciągnięcie dzieci od ekranów, a nawet… roli dziadka, która nie przeszkadza wchodzić do klatki!

Tygodniowa prasówka 25.02.2024: 18.02-24.02.2024 Świeradów-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Świeradowie-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zderzenie samochodów w Jeleniej Górze. Policja ustaliła szczegóły i apeluje do kierowców: patrzcie na znaki! Znane są już szczegóły wypadku, do którego doszło wczoraj w Jeleniej Górze na skrzyżowaniu alei Solidarności z Wincentego Pola w Jeleniej Górze. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe marki Toyota i Renault. Do szpitala trafiły dwie pasażerki toyoty. Policja apeluje, o czytanie znaków pionowych i poziomych.

📢 Łuna ognia między Wrocławiem a Doliną Baryczy. Widać ją z odległości 30 km. Co tak świeci w nocy? Kierowcy jadący wieczorem z Wrocławia do Trzebnicy przecierają oczy ze zdumienia. Nad całą Doliną Baryczy unosi się wielka, ognista łuna. Okazuje się, że w Wierzchowicach pod Miliczem trwa spalanie techniczne gazu. Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice jest jednym z siedmiu największych w kraju obiektów tego typu. Jako magazyn wykorzystuje dawne złoże gazu ziemnego. Łuna ognia jest widziana w promieniu 30 km od Wierzchowic. 📢 Wybory do rady gminy. Fundament samorządności lokalnej Wybory do rady gminy to fundament samorządności lokalnej, pozwalający mieszkańcom na realny wpływ na decyzje dotyczące ich najbliższego otoczenia. W Polsce, wybory te charakteryzują się powszechnością, co oznacza, że prawo do głosowania mają wszyscy pełnoletni obywatele zamieszkujący dany obszar. Równość wyborów gwarantuje, że każdy głos ma tę samą wartość, co podkreśla demokratyczny charakter procesu wyborczego. Bezpośredniość oznacza, że wyborcy osobiście wybierają swoich przedstawicieli, a tajność głosowania zapewnia wolność wyboru bez obaw o naciski czy konsekwencje. Te zasady są kluczowe dla zachowania poprawności procesu wyborczego i zaufania publicznego do instytucji samorządowych.

📢 Wybory samorządowe 2024. Wszystko co musisz wiedzieć. Sprawdź ordynację wyborczą Wybory samorządowe w Polsce odbędą się w kwietniu 2024 roku. Premier podał daty: 7 i 21 kwietnia 2024 r. Zanim udamy się do urn, warto zapoznać się z podstawowymi prawami, jakie obowiązują w trakcie wyborów. Zachęcamy do zapoznania się z ordynacją wyborczą. 📢 Uwaga. Duże utrudnienia na ważnych drogach Dolnego Śląska. Rolnicy blokują ruch na autostradzie A4 i ekspresówce Od czwartku, 15 lutego zaostrzyły się na Dolnym Śląsku protesty rolników. Najpierw przyjechali do Wrocławia i zebrali się przed budynkami Komisji Europejskiej, Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego. A ich przejazd utrudniał ruch. Dzisiaj, (20 lutego) postanowili protestować w regionie i w ten sposób zablokować najważniejsze drogi w województwie dolnośląskim. Utrudnienia i blokady są na autostradzie A4, na drodze ekspresowej S5 i drodze krajowej numer 3 i 8.

📢 Mapa online protestów rolników w dniu 20 lutego 2024 roku. Sprawdź gdzie będą blokady 100 blokad i nawet 30 tysięcy ciągników na ulicach całej Polski.. Ogólnopolski protest rolników we wtorek 20 lutego 2024 r. spowoduje duże utrudnienia w ruchu w całym kraju. 📢 Koniec nadziei biegaczy narciarskich na start w 48. Biegu Piastów na Polanie Jakuszyckiej. Na trasach nie ma śniegu i Bieg odwołano Do ostatniej chwili organizatorzy Biegu Piastów liczyli, że sypnie śniegiem i sytuacja na trasach się poprawi. Niestety, prognozy są złe. Śniegu nie ma i nie będzie. Dodatnie temperatury i deszcz spowodowały, że pokrywa śnieżna stopniała bardzo szybko. Dlatego organizatorzy Biegu Piastów zdecydowali dzisiaj (19 lutego) o odwołaniu zawodów, które miały rozpocząć się 24 lutego. 📢 Najpiękniejsze polskie schroniska górskie na starych zdjęciach i pocztówkach. Jak wyglądały te kultowe miejsca przed wojną i w czasach PRL? Schroniska górskie mają niesamowity klimat, a gdy ogląda się je na starych zdjęciach i pocztówkach z czasów PRL, sprzed II wojny światowej, a nawet z XIX w., stają się jeszcze bardziej magiczne! Przekonajcie się, jak wyglądało 10 najpiękniejszych, kultowych schronisk górskich w Polsce w czasach naszych rodziców, dziadków i pradziadków dzięki galerii starych zdjęć i pocztówek. Ależ to był klimat!

📢 Mapa protestu rolników 20 lutego. Dziś kolejna seria strajków w Polsce w walce o przyszłość gospodarstw. Tu będą blokady Na wtorek 20 lutego 2024 r. rolnicy zapowiedzieli kolejną dużą akcję protestacyjną. - Problemem opłacalności produkcji rolnej, przetwórczej i pozostałych branż w naszym kraju jest niekontrolowany napływ towarów z Ukrainy, które są wwożone wobec otwarcia granicy UE z tym krajem - uważa rolnicza Solidarność. Indywidualni rolnicy, związki branżowe czy samorząd rolniczy podnoszą również niekorzystne dla producentów rolnych założenia unijnego Zielonego Ładu.

📢 Strażak ze Ścinawy wraz z rodziną potrzebuje pomocy! Spalił się ich dom Mateusz Surgieniewicz jest strażakiem w OSP w Ścinawie już bardzo długo, jestem ojcem dwójki dzieci. W piątek stracił wszystko, na szczęście jego rodzinie nic się nie stało. Na ten moment Mateusz i jego rodzina potrzebują naszego wsparcia. Do tej pory to On pomagał nam, teraz My możemy pomóc Mariuszowi i jego rodzinie.

