Prasówka ze Świeradowa-Zdroju 28.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Dzisiaj (27 lutego) około godz. 10:00 służby zaalarmowało zgłoszenie o dwóch ciałach w jednym z mieszkań w Piechowicach koło Jeleniej Góry. Policja i prokuratura ustalają przyczyny i okoliczności, w jakich doszło do tragedii.

Tylko raz na cztery lata, 29 lutego, obchodzimy rocznicę tragicznych zdarzeń z 1948 roku. Wówczas w Gorcach (obecnie dzielnica Boguszowa-Gorc w powiecie wałbrzyskim) doszło do strzelaniny, w której zginęły trzy osoby - dwóch młodych mieszkańców i jeden z agresorów. Śmierć Hilarego Masalskiego i Antoniego Wesołowskiego komuniści wykorzystali propagandowo, a w ostatnich latach ulica imienia dwóch upamiętnionych w ramach dekomunizacji utraciła sławiącą ich nazwę. Kulisy zbrodni sprzed lat przypomniał regionalista Łukasz Kazek, odwiedziliśmy Gorce w poszukiwaniu śladów zbrodni sprzed lat.

Czy woda gazowana jest zdrowsza od zwykłej? To pytanie nurtuje wielu miłośników wody z bąbelkami. Jeśli do nich należysz, sprawdź, co daje picie wody gazowanej, czy rośnie od niej brzuch i kto nie powinien po nią sięgać.