Przegląd prasy z tygodnia 17.03.2024. Co działo się w Świeradowie-Zdroju. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Świeradowa-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.03 a 16.03.2024.

Przegląd tygodnia: Świeradów-Zdrój, 17.03.2024. 10.03 - 16.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wydra europejska, a może norka amerykańska? Takie urocze zwierzę spotkaliśmy na drodze w Miliczu Pogoda dzisiaj wyjątkowo dopisuje w regionie wrocławskim. To doskonały moment, aby wybrać się na spacer w promieniach już prawie wiosennego słońca. A podczas takiego spaceru w okolicy Stawów Milickich, można natknąć się na takie urocze, futerkowe zwierzę. Zdaniem ekolożki z Milicza to norka amerykańska, zdaniem spacerowiczów wydra europejska. 📢 Ranking 9 najwyższych wież widokowych w Polsce. Która jest rekordzistką? Niesamowite widoki w sam raz na weekendową wycieczkę Wieże widokowe nadają się idealnie na cel weekendowych wycieczek. Ale która wieża widokowa w Polsce jest najwyższa? Rekordzistka to prawdziwe monstrum, ale warto ją zdobyć, by cieszyć się być może najwspanialszym widokiem w całym kraju. Przedstawiamy ranking 9 najwyższych wież widokowych w Polsce. Sprawdźcie, gdzie się znajdują, jaką mają wysokość i co z nich widać.

📢 Osobliwość w świecie przyrody. Polski koliber, czyli fruczak gołąbek pojawił się w Legnicy na Dolnym Śląsku Dzisiaj 14 marca udało nam się uchwycić na zdjęciu polskiego koliberka. Spotkaliśmy go na jednym z ogródków przy ulicy Kościuszki w Legnicy. To niezwykły owad, który w Polsce pojawia się zazwyczaj w maju. Okaz, którego spotkaliśmy, poczuł wiosnę szybciej! Poczytajcie poniżej więcej na temat fruczaka gołąbka, a w galerii zobaczcie zdjęcia.

Tygodniowa prasówka 17.03.2024: 10.03-16.03.2024 Świeradów-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Świeradowie-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Terapia hormonalna jako broń przeciwko superbakteriom? Nowe odkrycia naukowców z University of Kent. To może być rewolucja! Terapia hormonalna zastępcza, stosowana głównie u kobiet w okresie menopauzy, może okazać się nieoczekiwanym narzędziem w walce z opornymi na antybiotyki szczepami E. coli oraz superbakterią MRSA. Najnowsze badania naukowców z University of Kent zostały opublikowane w „Journal of Infectious Diseases”.

📢 Zwołują nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w sprawie kopalni kryptowalut na Chełmcu. Informatyk kandyduje na radnego AKTUALIZACJA Emocje przed wyborami samorządowymi 2024 w Szczawnie - Zdroju sięgają zenitu. Podgrzewa je skutecznie afera z kopalnią kryptowalut, która miała działać nielegalnie w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego na szczycie góry Chełmiec. Na 15 marca zwołano w tej sprawie nadzwyczajną sesję Rady Miasta Szczawna - Zdroju. Nielegalny proceder miał tam prowadzić informatyk urzędu, który jest także kandydatem na radnego w sąsiednim Wałbrzychu. 📢 Choruje co 6. Polak. Większość o tym nie wie. Choroby nerek zabijają, tak samo jak rak. Proste badania mogą uratować życie wielu osób 1 na 6 osób dorosłych w naszym kraju ma chore nerki. To prawie 5 mln Polaków, z których co roku umiera aż 80 tys. osób. Tymczasem większość nie jest świadoma tego, że ich nerki szwankują. Chorzy zwykle dowiadują się o tym, że nerki przestały działać, gdy potrzebne są już dializy lub przeszczep. Jak możemy przeciwdziałać temu problemowi?

📢 Wybory samorządowe 2024. Trwa akcja "Pytaj. Wybieraj. Głosuj" 7 i 21 kwietnia odbędą się wybory samorządowe 2024 – wybierzemy władze gmin, powiatów i województw. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jaki program mają kandydatki i kandydaci do samorządów, co chcą zmienić, co sądzą o pomysłach mieszkańców na zmiany, jakie widzą problemy do załatwienia i jak chcą po wyborach współpracować z mieszkańcami. Najlepiej ich o to wprost zapytać. 📢 Powstają od urazów w jamie ustnej. Afty trzeba leczyć, zwłaszcza gdy nawracają. W niektórych przypadkach to może być opryszczka! Gdy w jamie ustnej powstaje nadżerka lub owrzodzenie, nie można jej lekceważyć. Choć afty to często niegroźne ranki po urazach, mogą też tworzyć się z innych przyczyn. Gdy zmiany są bolesne zmian, mogą być związane z opryszczką, a wirus ten może roznieść się po organizmie. Zobacz, jakie leki na afty stosować i jakie są skuteczne sposoby domowe.

📢 Jak wjechać do USA? Praktyczny przewodnik po procedurach i wymaganych dokumentach Planujesz urlop w Stanach Zjednoczonych? Zanim ruszysz w podróż, sprawdź, czy masz wszystkie niezbędne dokumenty i przestrzegasz wymogów wjazdowych. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem, który pomoże ci przygotować się do podróży do USA. 📢 NFZ ostrzega: uważaj na oszustów! Fałszywe bony lekowe i karty podarunkowe do aptek w obiegu Narodowy Fundusz Zdrowia ostrzega przed oszustami. W internecie pojawiły się fałszywe komunikaty o bonach lekowych i kartach podarunkowych do aptek. Ich celem jest wyłudzenie danych i pieniędzy pacjentów. Nie daj się oszukać! 📢 Nowy serial Polsatu „Bracia” zaprosi widzów do spojrzenia na świat z męskiej perspektywy Już w piątek 8 marca widzowie Polsatu będą mogli obejrzeć nowy serial w gwiazdorskiej obsadzie. „Bracia” to osadzona w plenerach Gdańska opowieść o losach rodziny Dobrowolskich, która musi stawić czoła niespodziewanej tragedii, która wywróci ich świat do góry nogami.

📢 Nadchodzi II Festiwal Wody - Światowy Dzień Wody w Szczawnie-Zdroju już 22 marca - zobaczcie program Nadchodzi gratka dla wielbicieli leczniczych wód mineralnych. W marcowy weekend 22 - 24 marca 2024 będzie można zwiedzić zabytkowe obiekty Uzdrowiska w Szczawnie-Zdroju, spróbować tutejszych wód i wziąć udział w wielu zaplanowanych na ten czas atrakcjach. Prezentujemy program wydarzenia. 📢 Najdroższe mieszkanie w Wałbrzychu jest ogromne i kosztuje tyle co dom jednorodzinny. Przepych, jak w Dynastii, zobaczcie zdjęcia Najdroższe mieszkanie na sprzedaż w Wałbrzychu jest ogromne, większe niż niejeden dom jednorodzinny i właśnie tyle kosztuje. Urządzone w nowoczesnym stylu ze wstawkami rodem z Dynastii. Przepych i jasne wnętrza robią wrażenie. Podobnie, jak taras na który wychodzi się z kuchni. Zobaczcie, jak wygląda najdroższe mieszkanie na sprzedaż w Wałbrzychu.

