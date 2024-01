Tygodniowy przegląd prasy 21.01.2024: Świeradów-Zdrój, 14.01-20.01.2024. Poznaj najważniejsze informacje ze Świeradowa-Zdroju

Przegląd tygodnia: Świeradów-Zdrój, 21.01.2024. 14.01 - 20.01.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W ostatnich dniach w Wałbrzychu doszło do zabójstwa mężczyzny, a mieszkaniec Szczawna-Zdroju w powiecie wałbrzyskim usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa żony. Obaj podejrzani trafili do aresztu na okres trzech miesięcy. Co już wiadomo o tych bulwersujących zbrodniach?

Były bokserski mistrz świata IBF, IBO, WBC - Tomasz Adamek, po 5-letniej przerwie wraca do walki. Zawodnik z obozu Mateusza Borka 24 lutego w Gliwicach zmierzy się na gali XTB KSW Epic z Mamedem Khalidovem.