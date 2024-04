Przegląd tygodnia z 14.04.2024 w Świeradowie-Zdroju. Najważniejsze wydarzenia od 7.04 do 13.04.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Głosowanie w wyborach samorządowych 2024 zakończyło się. Wszystkie lokale wyborcze w Polsce są już zamknięte. Wciąż czekamy na oficjalne dane dotyczące wyników głosowania na burmistrza Świeradowa-Zdroju oraz do rady miasta, które poda Państwowa Komisja Wyborcza. Kiedy tylko będą dostępne, opublikujemy je w tym artykule.

Już 12 kwietnia odbędzie się szósta edycja akcji #sadziMY – wielkiego narodowego sadzenia drzew. W roku stulecia istnienia Lasów Państwowych leśnicy przygotowali aż milion sadzonek. Można je otrzymać we wszystkich nadleśnictwach w Polsce.

Od tej rozmowy zależy cała nasza przyszłość. Im lepiej zaprezentujemy się potencjalnemu pracodawcy, tym większa szansa, że nas zatrudni. Zanim jednak zdobędziemy pracę marzeń, warto wiedzieć, czego unikać w czasie rozmowy o pracy, żeby zrobić dobre pierwsze wrażenie. Tego lepiej jest unikać. Czy pracodawca w czasie rozmowy może zapytać o wszystko, co przyjdzie mu do głowy?

Szokujące sceny rozegrały się w samym centrum Kamiennej Góry w biały dzień. To, jak mężczyzna z furią bije i kopie młodą kobietę, zarejestrowała kamera, a filmik trafił do internetu. Katowanej nastolatce i jej partnerowi towarzyszyło dwuletnie dziecko w wózku, na wszystko patrzyła grupka mężczyzn, którzy nie zareagowali tak, jak powinni.

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) podała całościowe wyniki wyborów do sejmików. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 34,27 procent głosów w skali całego kraju, a Koalicja Obywatelska - 30,59 procent głosów.

W skali kraju w sejmikach PiS zdobyło 239 mandatów, KO - 210, Trzecia Droga - 80, Lewica - 8, Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy - 6, Śląscy Samorządowcy - 5, Stowarzyszenie "Bezpartyjni Samorządowcy" - 3, Koalicja Samorządowa OK Samorząd - 1 – podała we wtorek PKW przedstawiając pełne, zbiorcze wyniki tych wyborów.

Znamy już podział mandatów w Sejmiku Dolnośląskim. Wiele wskazuje na to, że PiS i Bezpartyjni Samorządowcy nie utrzymają władzy. Jak mówił nam Jerzy Pokój z KO, nie wyobraża sobie rozmów o koalicji z dotychczasowymi władzami zarządu województwa.

Poruszające doniesienia z Wałbrzycha. Pod samochodem prezydenta miasta Romana Szełemeja znaleziono przedmiot przypominający ładunek. Mówi się także o podsłuchu. Sprawę bada policja, auto zostało sprawdzone przez wyspecjalizowanych policjantów. Sprawa jest poruszająca tym bardziej, że Roman Szełemej już raz musiał korzystać z ochrony policji, bo grożono mu śmiercią. Kilka tygodni temu pojawiła się także informacja, że prezydent jest na liście osób poszukiwanych przez putinowską Rosję.

W wyborach burmistrza w Trzebnicy doszło do niezwykle rzadkiej sytuacji: obecny burmistrz Marek Aureli Długozima zdobył dokładnie 50 procent głosów plus jeden, co oznacza, że nie będzie potrzebna druga tura. Zaskoczenie? Pewne. Emocje? Wysokie. Dowiedzmy się więcej na temat tych niecodziennych wyborów.