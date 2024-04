Tygodniowy przegląd prasy 21.04.2024: Świeradów-Zdrój, 14.04-20.04.2024. Poznaj najważniejsze informacje ze Świeradowa-Zdroju

Położony najbliżej Rynku, tuż przy ruchliwej drodze krajowej nr 35 XIX-wieczny dworzec Wałbrzych Fabryczny mógłby być bardziej oblegany niż Wałbrzych Centrum, jednak to relikt czasów, gdy w mieście działał przemysł wydobywczy. Dziś przystają tu dziennie dziesiątki pociągów, tylko pasażerów coraz mniej. Droga z dworca do centrum jest wyboista, można też spotkać dzikich mieszkańców okolicy. Zobaczcie zdjęcia zapomnianego dworca na trasie kolejowej Wrocław - Jelenia Góra.

Deser Melba to klasyczny rarytas wprowadzony do francuskiej kuchni przez znanego restauratora. Auguste Escoffier wymyślił go na cześć australijskiej śpiewaczki operowej. Tradycyjna Melba składa się z lodów waniliowych, brzoskwiń i musu truskawkowego. Proponuję ci przepis inspirowany francuskim przysmakiem, który z powodzeniem odtworzysz we własnej kuchni. Co więcej, z wykonaniem deseru à la Melba, poradzisz sobie nie mając wielkiego doświadczenia w kuchni.

W sercu Wrocławia, na ulicy Szewskiej pojawiła się wystawa pt. "Iron Man", która stała się źródłem gorących dyskusji i kontrowersji. Ekspozycja, prezentująca fotografie i rzeźby, wzbudziła emocje nie tylko wśród mieszkańców miasta, ale także w przestrzeni wirtualnej. Zdjęcia przedstawiają „sylwetki mężczyzn, akty młodzieńców”. Gabloty zostały zniszczone przez wandali dzisiaj w nocy (z 15 na 16 kwietnia). Internauci mówią o „promowaniu pedofilii i LGBT”.