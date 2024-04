Prasówka z marca 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Podczas Świąt Wielkanocnych dotrze do Polski pył znad Sahary. Dolnoślązacy już obserwują mętne niebo, choć prognozy wskazywały na słoneczny, bezchmurny dzień. Skąd bierze się to zjawisko?

Wybory samorządowe już niedługo. Poznaliśmy już kandydatów do rady miasta z okręgów numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i na burmistrza. Kto stanie do walki w Twoim okręgu? Oto kandydaci. Poniżej więcej szczegółów

Trzy urocze kobiety z Dolnego Śląska mają szansę zdobyć tytuł Polskiej Miss 30+. W pierwszej edycji tego konkursu piękności, 30 utalentowanych i pięknych kobiet z całej Polski stanie do walki o koronę. "Co je łączy? Pokazują, że po 30 roku życia nadal można spełniać marzenia" - piszą organizatorzy wydarzenia.

Dzisiaj 14 marca udało nam się uchwycić na zdjęciu polskiego koliberka. Spotkaliśmy go na jednym z ogródków przy ulicy Kościuszki w Legnicy. To niezwykły owad, który w Polsce pojawia się zazwyczaj w maju. Okaz, którego spotkaliśmy, poczuł wiosnę szybciej! Poczytajcie poniżej więcej na temat fruczaka gołąbka, a w galerii zobaczcie zdjęcia.

Tragiczny niedzielny poranek na autostradzie A4. Między Wrocławiem a Legnicą doszło do wypadku ciężarówki i busa. Trzy osoby nie żyją. Trwają działania służb. Autostrada jest zablokowana, utrudnienia potrwają do godzin popołudniowych.

Terapia hormonalna zastępcza, stosowana głównie u kobiet w okresie menopauzy, może okazać się nieoczekiwanym narzędziem w walce z opornymi na antybiotyki szczepami E. coli oraz superbakterią MRSA. Najnowsze badania naukowców z University of Kent zostały opublikowane w „Journal of Infectious Diseases”.

7 i 21 kwietnia odbędą się wybory samorządowe 2024 – wybierzemy władze gmin, powiatów i województw. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jaki program mają kandydatki i kandydaci do samorządów, co chcą zmienić, co sądzą o pomysłach mieszkańców na zmiany, jakie widzą problemy do załatwienia i jak chcą po wyborach współpracować z mieszkańcami. Najlepiej ich o to wprost zapytać.