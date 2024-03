Przegląd prasy z tygodnia 31.03.2024. Co działo się w Świeradowie-Zdroju. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Świeradów-Zdrój, 31.03.2024. 24.03 - 30.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Podczas Świąt Wielkanocnych dotrze do Polski pył znad Sahary. Dolnoślązacy już obserwują mętne niebo, choć prognozy wskazywały na słoneczny, bezchmurny dzień. Skąd bierze się to zjawisko?

Zwiedzanie zabytkowych pałaców, wspaniałych siedzib dawnych królów, książąt i magnatów, to świetna przygoda, która w dodatku może nas sporo nauczyć. Jest sposób na to, by zwiedzać polskie pałace nie tylko w przestrzeni, ale też w czasie. Sekrety przeszłości zdradzają stare zdjęcia. Poznajcie ciekawe historie 7 fascynujących polskich pałaców, opowiedziane na archiwalnych zdjęciach i zabytkowych pocztówkach.