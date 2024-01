Prasówka tygodniowa z 28.01.2024 w Świeradowie-Zdroju. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

O dolnośląskiej kopalni rud cynku i kobaltu w Krobicy koło Mirska słyszało niewiele osób. Wieś znajduje się z daleka od turystycznych szlaków. Ta niedoceniana perełka Gór Izerskich ma szansę zaistnieć dzięki przywróceniu pociągów na trasę z Mirska do Świeradowa-Zdroju. Pociąg po drodze zatrzymuje się na przystanku w Krobicy. A stąd jest kilka minut do Podziemnej Trasy Turystycznej Kopalni św. Jana. Wybierzcie się tam na wycieczkę!

Ponure żniwo zabawy na nartach: dwie Polki straciły życie. Zbyt stromy stok, złe warunki pogodowe, brak ogrodzenia - jak doszło do tych tragedii? Czy podobnym wypadkom można zapobiec? Sprawdźcie, zanim sami wybierzecie się na stok.

Jakie nowe atrakcje turystyczne zostaną otwarte w Polsce w 2024 r.? Zebraliśmy dla was informacje o nowościach w poszczególnych województwach. Podajemy krótkie opisy nowych atrakcji i orientacyjne terminy otwarcia. Sprawdźcie, jakie nowe miejsca na turystycznej mapie Polski warto odwiedzić w ciągu tegorocznych długich weekendów, urlopów, majówki czy upragnionych wakacji 2024.

Pod patronatem Amatorskiego Klubu Rajdowego (AKRally team) kolejny rok z rzędu odbędzie się akcja charytatywna wspierająca Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy (WOŚP). W tym roku, klub zdecydował się zorganizować przejazdy charytatywne, które odbędą się na parkingu firmy GLOBGRANIT w Dzierżoniowie.

W kilkunasty miejscach Dolnego Śląska na drogi wyjechały traktory i maszyny rolnicze. To protest rolników, który zaplanowano dzisiaj (24.01) w całym kraju. W Miliczu, do protestujących dołączyli kierowcy ciężarówek i zwykli kierowcy samochodów. Unosili kciuki w geście poparcia. W Kobierzycach pod Wrocławiem rolnicy zapowiedzieli, że jeżeli nie dojdzie do zmian, których chcą, zaostrzą formę protestu. "Jeszcze będzie grubo". Zobaczcie zdjęcia z protestów w Miliczu i Kobierzycach.