Prasówka 3.03.2024 z całego tygodnia w Świeradowie-Zdroju. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Świeradów-Zdrój, 3.03.2024. 25.02 - 2.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Prasówka z lutego 2024. Sprawdź, co działo się w Świeradowie-Zdroju. Czy jesteś na bieżąco? Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Świeradowa-Zdroju najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Czy woda gazowana jest zdrowa? Sprawdź, co daje picie wody gazowanej i kto nie powinien jej pić”? 📢 Proszę Państwa oto ryś. Najprawdopodobniej Zygmunt z północy. Rzadki gość w dolnośląskich lasach przyłapany w lesie Niezwykłe nagranie, którego bohaterem jest ryś, opublikowało Nadleśnictwo Jugów. Widać na nim, jak okazały osobnik wędruje przez noworudzkie lasy. To najprawdopodobniej ryś Zygmunt, który kilka dni temu widziany był także na drodze między Brzegiem Dolnym i Wołowem. Ma na szyi obrożę telemetryczną i można przypuszczać, że to kot, który przywędrował na Dolny Śląsk z północy. Obecnie szuka partnerki. Na Dolnym Śląsku najprawdopodobniej żyje tylko pięciu przedstawicieli tego gatunku.

📢 Ten człowiek to legenda. Julian Gozdowski jutro (2 marca) zostanie patronem Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej Przyjedźcie jutro (2 marca) na Polanę Jakuszycką, by oklaskiwać Juliana Godzowskigo, honorowego prezesa i komandora Biegu Piastów, a także honorowego obywatela Szklarskiej Poręby. Dolnośląskie Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej będzie od jutra nosić imię Juliana Godzowskiego. Dziękujmy panie komandorze!

Tygodniowa prasówka 3.03.2024: 25.02-2.03.2024 Świeradów-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Świeradowie-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowy sposób na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Polsce Czy rewitalizacja jest receptą na deficyt mieszkaniowy? Pustostany stanowią 12 proc. budynków w Polsce. Adaptacje starych kamienic, zabudowań powojskowych czy starych fabryk to szansa na ożywienie mieszkaniówki.

📢 Czy to awaria sieci Plus? Klienci zgłaszają problemy z siecią i Internetem dostawcy Plus to jeden z czołowych dostawców sieci komórkowej w Polsce, mający w swojej ofercie także Internet stacjonarny i mobilny. W ostatnich godzinach pojawiły się jednak problemy zgłaszane przez użytkowników dostawcy jako awaria. Co się dzieje i czy długo potrwają problemy z siecią Plus? 📢 16-latek zginął zastrzelony na miejscu, jego towarzysz wykrwawił się na śmierć. Rocznica tragedii spod Wałbrzycha - zdjęcia Tylko raz na cztery lata, 29 lutego, obchodzimy rocznicę tragicznych zdarzeń z 1948 roku. Wówczas w Gorcach (obecnie dzielnica Boguszowa-Gorc w powiecie wałbrzyskim) doszło do strzelaniny, w której zginęły trzy osoby - dwóch młodych mieszkańców i jeden z agresorów. Śmierć Hilarego Masalskiego i Antoniego Wesołowskiego komuniści wykorzystali propagandowo, a w ostatnich latach ulica imienia dwóch upamiętnionych w ramach dekomunizacji utraciła sławiącą ich nazwę. Kulisy zbrodni sprzed lat przypomniał regionalista Łukasz Kazek, odwiedziliśmy Gorce w poszukiwaniu śladów zbrodni sprzed lat.

📢 Dwa ciała w mieszkaniu w Piechowicach koło Jeleniej Góry. Odkrył je sąsiad zmarłych Dzisiaj (27 lutego) około godz. 10:00 służby zaalarmowało zgłoszenie o dwóch ciałach w jednym z mieszkań w Piechowicach koło Jeleniej Góry. Policja i prokuratura ustalają przyczyny i okoliczności, w jakich doszło do tragedii. 📢 Czy woda gazowana jest zdrowa? Sprawdź, co daje picie wody gazowanej i kto nie powinien jej pić Czy woda gazowana jest zdrowsza od zwykłej? To pytanie nurtuje wielu miłośników wody z bąbelkami. Jeśli do nich należysz, sprawdź, co daje picie wody gazowanej, czy rośnie od niej brzuch i kto nie powinien po nią sięgać.

📢 Wykolejenie pociągu z naftą lotniczą na Dolnym Śląsku. Służby ewakuują zakłady i blokują drogi! Dzisiaj, około godziny 11:30 na stacji kolejowej w Grabownie Wielkim w powiecie oleśnickim doszło do wypadku, który na nogi postawił wszystkie służby w okolicy. Pociąg przewożący naftę lotniczą wykoleił się, a jedna z cystern rozszczepiła i zaczęła przeciekać! Służby ratunkowe są na miejscu, zabezpieczając teren i planując ewakuację okolicznych zakładów oraz zamknięcie dróg w pobliżu.

