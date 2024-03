Prasówka z lutego 2024. Sprawdź, co działo się w Świeradowie-Zdroju. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lutym czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Świeradowa-Zdroju najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Czy woda gazowana jest zdrowa? Sprawdź, co daje picie wody gazowanej i kto nie powinien jej pić”?

Przegląd lutego 2024 w Świeradowie-Zdroju: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lutego 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Czy woda gazowana jest zdrowa? Sprawdź, co daje picie wody gazowanej i kto nie powinien jej pić Czy woda gazowana jest zdrowsza od zwykłej? To pytanie nurtuje wielu miłośników wody z bąbelkami. Jeśli do nich należysz, sprawdź, co daje picie wody gazowanej, czy rośnie od niej brzuch i kto nie powinien po nią sięgać. 📢 Wykolejenie pociągu z naftą lotniczą na Dolnym Śląsku. Służby ewakuują zakłady i blokują drogi! Dzisiaj, około godziny 11:30 na stacji kolejowej w Grabownie Wielkim w powiecie oleśnickim doszło do wypadku, który na nogi postawił wszystkie służby w okolicy. Pociąg przewożący naftę lotniczą wykoleił się, a jedna z cystern rozszczepiła i zaczęła przeciekać! Służby ratunkowe są na miejscu, zabezpieczając teren i planując ewakuację okolicznych zakładów oraz zamknięcie dróg w pobliżu.

📢 Czeski turysta zjechał "rynną śmierci" ze Śnieżki. Wyciągnęli go ratownicy górscy. Stan poszkodowanego jest ciężki 32- letni Czech spadł dzisiaj (24.02) około godz. 13.00 z drogi łańcuchowej prowadzącej na Śnieżkę, wpadł do Kotła Łomniczki i zjechał tzw. "rynną śmierci". Na pomoc pospieszyli ratownicy górscy z Czech oraz z Karkonoskiej Grupy GOPR. Na miejsce skierowano dwa śmigłowce. Mężczyznę udało się wyciągnąć. Jego stan jest poważny. Został przetransportowany do szpitala w Hradcu Kralove. To kolejny poważny wypadek na zboczach Śnieżki, niemal w tym samym miejscu. 31 stycznia śmierć ponieśli dwaj turyści z Polski, którzy ześlizgnęli się do Kotła Łomniczki.

Prasówka marzec Świeradów-Zdrój: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lutym uwagę czytelniczek i czytelników ze Świeradowa-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje atrakcyjne nieruchomości na Dolnym Śląsku. Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Świdnica - ceny, zdjęcia Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje w lutym 2024 około dwudziestu nieruchomości na terenie całej Polski. Kilka z nich to atrakcyjne tereny w dolnośląskich miastach, a ich ceny nie są wygórowane. Zobaczcie zdjęcia, ceny i szczegóły aktualnych ofert z serwisu https://www.otodom.pl/.

📢 Zderzenie samochodów w Jeleniej Górze. Policja ustaliła szczegóły i apeluje do kierowców: patrzcie na znaki! Znane są już szczegóły wypadku, do którego doszło wczoraj w Jeleniej Górze na skrzyżowaniu alei Solidarności z Wincentego Pola w Jeleniej Górze. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe marki Toyota i Renault. Do szpitala trafiły dwie pasażerki toyoty. Policja apeluje, o czytanie znaków pionowych i poziomych. 📢 Najpiękniejsze polskie schroniska górskie na starych zdjęciach i pocztówkach. Jak wyglądały te kultowe miejsca przed wojną i w czasach PRL? Schroniska górskie mają niesamowity klimat, a gdy ogląda się je na starych zdjęciach i pocztówkach z czasów PRL, sprzed II wojny światowej, a nawet z XIX w., stają się jeszcze bardziej magiczne! Przekonajcie się, jak wyglądało 10 najpiękniejszych, kultowych schronisk górskich w Polsce w czasach naszych rodziców, dziadków i pradziadków dzięki galerii starych zdjęć i pocztówek. Ależ to był klimat!

📢 Alarm w Kościele Pokoju w Świdnicy, zabytku wpisanym na listę UNESCO! Na miejscu kilka zastępów straży pożarnej Alarm w Kościele Pokoju w Świnicy. W bezcennym zabytku wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO włączył się alarm przeciwpożarowy! Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej. 📢 Likwidacja Zakładów Porcelany Stołowej Karolina i wielka wyprzedaż pięknej zastawy, kubków, talerzy i misek. Zobaczcie zdjęcia Wielka wyprzedaż w Zakładach Porcelany Karolina w Jaworzynie Śląskiej i długie kolejki po zastawę stołową w promocji. Mieszkańcy miasta, ale i miłośnicy porcelany z regionu ustawiają się w długich kolejkach, by upolować coś dla siebie. Wiedzą, że to może jednak z ostatnich szans na zdobycie serwisów kultowej Karoliny, która ogłosiła upadłość i której losami kieruje teraz syndyk. Warto tam zajrzeć.

📢 Kotlety ziemniaczane z serem. Możesz je zrobić z ziemniaków, które zostały z obiadu. Pyszny i pożywny posiłek na następny dzień Złociste, chrupiące kotlety ziemniaczane i ciągnący się ser to satysfakcjonujący posiłek dla całej rodziny. Kotleciki przygotujemy w mig i możemy do nich wykorzystać ziemniaki, które zostały nam ze zrobionego dzień wcześniej obiadu. Wystarczy podać do nich surówkę. Takim daniem na pewno najedzą się wszyscy domownicy.

📢 Śmiertelny wypadek pod Oławą. Jeden kierowca zginął, drugi jest w stanie ciężkim Dzisiaj (13 lutego) doszło do śmiertelnego wypadku na drodze wojewódzkiej numer 455 między Oławą a miejscowością Stary Otok. Około godziny 15 czołowo zderzyły się tam dwa samochody osobowe. W wyniku wypadku jeden z kierowców zmarł na miejscu, a drugi został przetransportowany do szpitala w ciężkim stanie. 📢 Upada Zakład Porcelany Stołowej Karolina w Jaworzynie Śląskiej. Dzisiaj do firmy wkroczył syndyk ZDJĘCIA Sąd Rejonowy w Wałbrzychu po toczącym się kilka miesięcy postępowaniu upadłościowym wydał wczoraj postanowienie o upadłości Zakładu Porcelany Stołowej Karolina w Jaworzynie Śląskiej. Dzisiaj, 13 lutego do zakładu wkroczył syndyk. Oznacza to likwidację firmy działającej w Jaworzynie Śląskiej od 160 lat. Co dalej ze 181 pracownikami, którzy jeszcze zostali w Karolinie? Jakie plany ma syndyk i burmistrz miasta?

📢 Miłosne Trasy Dolnego Śląska: Najbardziej romantyczne nazwy miejscowości na Walentynki 2024 Z okazji Walentynek 2024 wyruszamy w sentymentalną podróż po Dolnym Śląsku. Oto lista miejscowości, które nazwami wyrażają uczucia, a te są przecież fundamentem każdej miłości. Od Kochlic przez Uciechów, aż po Lubin i Miłosną - te nazwy z pewnością wprowadzą Was w romantyczny nastrój. Walentynki to okazja do przygotowywania rozmaitych zestawów i rankingów. Oto nasza wariacja! Pod zdjęciami znajdziecie więcej informacji o tych miejscach.

📢 Groźny wypadek na trasie Świdnica - Wrocław. Droga krajowa 35 jest zablokowana. Są ciężko ranni Do poważnego wypadku drogowego doszło dzisiaj po południu (12.02) na drodze krajowej nr 35 między Wrocławiem a Świdnicą. W wyniku zderzenia dwóch samochodów - dodge'a i fiata - sportowy samochód wypadł z jezdni, a następnie uderzył w przepust drogowy. Kierowca dodge'a jest ciężko ranny i zostanie przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR.

📢 Prasówka z całego tygodnia 11.02.2024 w Świeradowie-Zdroju. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Świeradowa-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 4.02 a 10.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Protest rolników na Dolnym Śląsku. W Sadach Górnych blokowali rondo, to jeszcze nie koniec ZDJĘCIA”? 📢 Protest rolników. Uwaga na utrudnienia w ruchu w piątek 9 lutego 2024. Mapa protestów Na oficjalnej mapie dostarczonej przez organizatorów jest blisko 200 punktów, w których odbędą się protesty rolników. W piątek 9 lutego 2024 należy spodziewać się ogromnych utrudnień w ruchu w całej Polsce. 📢 Dolnoślązak zrobił wyjątkowe zdjęcie Śnieżki. Naukowcy z NASA byli zachwyceni niezwykłą fotografią! Marcin Ślipko, geodeta z wsi Snowidza w powiecie jaworskim, zajmujący się hobbystycznie astrofotografią, uchwycił na zdjęciu konstelację Oriona nad Śnieżką i Domem Śląskim. To ujęcie zachwyciło naukowców z NASA, którzy ogłosili je Astronomicznym Zdjęciem Dnia. Do tej pory takie wyróżnienie spotkało tylko 10. Polaków. Dziennie ubiegają się o nie tysiące astrofotografów. Na stronę NASA z tymi zdjęciami wchodzi ponad milion użytkowników.

📢 W piątek 9 lutego wielki strajk rolników. Drogi na Dolnym Śląsku będą zablokowane! O co walczą rolnicy? Zgodnie z zapowiedziami jutro 9 lutego odbędzie się ogólnopolski strajk rolników. Rolnicy zablokują drogi w całej Polsce, na Dolnym Śląsku zablokowanych będzie około 30 punktów, w tym autostrady i drogi krajowe. Zobaczcie mapę poniżej. 📢 Harmonogram giełd minerałów 2024 na Dolnym Śląsku. Coś dla fanów kamieni półszlachetnych i biżuterii! Dolny Śląsk nie od dziś słynie ze swoich minerałów, skał i kamieni jubilerskich. Powstają z nich piękne kolekcje, biżuteria i inne wyroby prezentowane podczas giełd w całym kraju. Giełdy minerałów na Dolnym Śląsku to żelazny punkt harmonogramów imprez planowanych we wszystkich zakątkach regionu w 2024 roku. Gdzie i kiedy na giełdę minerałów? 📢 Śmiertelny wypadek koło Wrocławia. W Żernikach Wrocławskich zginął motocyklista, który uderzył w przepust. Lądował LPR Śmiertelny wypadek koło Wrocławia z udziałem motocyklisty miał miejsce w poniedziałek (5 lutego). Na drodze wojewódzkiej numer 395 mężczyzna z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w przepust. Pomimo reanimacji, nie udało się uratować jego życia.

📢 Śmiertelny wypadek na Dolnym Śląsku. W Bogatyni koło elektrowni Turów zginął młody kierowca W Bogatyni na Dolnym Śląsku doszło dzisiaj (5 lutego) do tragicznego wypadku drogowego, w którym zginął 24-letni kierowca audi. Młody mężczyzna zderzył się z ciężarówką. Okoliczności zdarzenia są jeszcze wyjaśniane.

