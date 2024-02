Tygodniowy przegląd prasy w Świeradowie-Zdroju, (11.02-17.02.2024)

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Świeradowa-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 11.02 a 17.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Emerytury na Dolnym Śląsku w 2024 roku: Jedna ma niespełna 1 zł, drugi ponad 30 tysięcy zł. Jak to możliwe?”?

Przegląd tygodnia: Świeradów-Zdrój, 18.02.2024. 11.02 - 17.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Emerytury na Dolnym Śląsku w 2024 roku: Jedna ma niespełna 1 zł, drugi ponad 30 tysięcy zł. Jak to możliwe? W marcu 2024 waloryzacja rent i emerytur, ale już dziś warto spojrzeć do kieszeni emerytów. Na Dolnym Śląsku jest ich 510 tys., ale wysokości ich emerytury otrzymywane z ZUS potrafią odróżniać "lata świetlne"... a raczej szeregi zer. Dlaczego wałbrzyszanka dostaje miesięcznie 22 grosze emerytury, a wrocławianin ponad 30 tys. zł? Tłumaczy przedstawicielka ZUS. 📢 Skandal na meczu dzieci w Oleśnicy. Jeden z ojców nie wytrzymał, wbiegł na boisko i zaczął szarpać dziecko Skandal na meczu dzieci w piłkę nożną w Oleśnicy. Podczas rozgrywek, jeden z rodziców, rosły, dobrze zbudowany wysoki mężczyzna wbiegł na boisko i zaczął szarpać dziecko, jednego z zawodników. Wszystko zarejestrowała kamera. Mężczyzna podniósł dziecko za koszulkę do góry i odepchnął. Na trybunach podniosła się wrzawa i krzyk

📢 Alarm w Kościele Pokoju w Świdnicy, zabytku wpisanym na listę UNESCO! Na miejscu kilka zastępów straży pożarnej Alarm w Kościele Pokoju w Świnicy. W bezcennym zabytku wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO włączył się alarm przeciwpożarowy! Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej.

Tygodniowa prasówka 18.02.2024: 11.02-17.02.2024 Świeradów-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Świeradowie-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Likwidacja Zakładów Porcelany Stołowej Karolina i wielka wyprzedaż pięknej zastawy, kubków, talerzy i misek. Zobaczcie zdjęcia Wielka wyprzedaż w Zakładach Porcelany Karolina w Jaworzynie Śląskiej i długie kolejki po zastawę stołową w promocji. Mieszkańcy miasta, ale i miłośnicy porcelany z regionu ustawiają się w długich kolejkach, by upolować coś dla siebie. Wiedzą, że to może jednak z ostatnich szans na zdobycie serwisów kultowej Karoliny, która ogłosiła upadłość i której losami kieruje teraz syndyk. Warto tam zajrzeć.

📢 Najładniejsze i najtańsze mieszkania na sprzedaż na Dolnym Śląsku. Własne M za około 100 tys. zł! Aktualne oferty, ceny, zdjęcia luty 2024 Ceny mieszkań w najbardziej zasobnych częściach Polski, w tym w dużych miastach, galopują. Wbrew trendom na Dolnym Śląsku, na rynku wtórnym, znaleźć można nadal ciekawe mieszkania nawet za około 100 tys. zł. Wybraliśmy kilka najładniejszych w różnych częściach regionu - to prawdziwe okazje. Zobaczcie zdjęcia, ceny i szczegóły aktualnych ofert z serwisu https://www.otodom.pl/. 📢 Kotlety ziemniaczane z serem. Możesz je zrobić z ziemniaków, które zostały z obiadu. Pyszny i pożywny posiłek na następny dzień Złociste, chrupiące kotlety ziemniaczane i ciągnący się ser to satysfakcjonujący posiłek dla całej rodziny. Kotleciki przygotujemy w mig i możemy do nich wykorzystać ziemniaki, które zostały nam ze zrobionego dzień wcześniej obiadu. Wystarczy podać do nich surówkę. Takim daniem na pewno najedzą się wszyscy domownicy.

📢 Śmiertelny wypadek pod Oławą. Jeden kierowca zginął, drugi jest w stanie ciężkim Dzisiaj (13 lutego) doszło do śmiertelnego wypadku na drodze wojewódzkiej numer 455 między Oławą a miejscowością Stary Otok. Około godziny 15 czołowo zderzyły się tam dwa samochody osobowe. W wyniku wypadku jeden z kierowców zmarł na miejscu, a drugi został przetransportowany do szpitala w ciężkim stanie. 📢 Upada Zakład Porcelany Stołowej Karolina w Jaworzynie Śląskiej. Dzisiaj do firmy wkroczył syndyk ZDJĘCIA Sąd Rejonowy w Wałbrzychu po toczącym się kilka miesięcy postępowaniu upadłościowym wydał wczoraj postanowienie o upadłości Zakładu Porcelany Stołowej Karolina w Jaworzynie Śląskiej. Dzisiaj, 13 lutego do zakładu wkroczył syndyk. Oznacza to likwidację firmy działającej w Jaworzynie Śląskiej od 160 lat. Co dalej ze 181 pracownikami, którzy jeszcze zostali w Karolinie? Jakie plany ma syndyk i burmistrz miasta?

📢 Miłosne Trasy Dolnego Śląska: Najbardziej romantyczne nazwy miejscowości na Walentynki 2024 Z okazji Walentynek 2024 wyruszamy w sentymentalną podróż po Dolnym Śląsku. Oto lista miejscowości, które nazwami wyrażają uczucia, a te są przecież fundamentem każdej miłości. Od Kochlic przez Uciechów, aż po Lubin i Miłosną - te nazwy z pewnością wprowadzą Was w romantyczny nastrój. Walentynki to okazja do przygotowywania rozmaitych zestawów i rankingów. Oto nasza wariacja! Pod zdjęciami znajdziecie więcej informacji o tych miejscach. 📢 Groźny wypadek na trasie Świdnica - Wrocław. Droga krajowa 35 jest zablokowana. Są ciężko ranni Do poważnego wypadku drogowego doszło dzisiaj po południu (12.02) na drodze krajowej nr 35 między Wrocławiem a Świdnicą. W wyniku zderzenia dwóch samochodów - dodge'a i fiata - sportowy samochód wypadł z jezdni, a następnie uderzył w przepust drogowy. Kierowca dodge'a jest ciężko ranny i zostanie przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR.

📢 Dolnośląskie zamki, pałace i miasteczka w świetle lamp naftowych. Nocne zwiedzanie to hit turystyczny na Dolnym Śląsku Nocne zwiedzania oferuje coraz więcej dolnośląskich pałaców, podziemi, parków i miast. Spacer zmierzchem z lampami naftowymi robi na turystach niezapomniane wrażenia. Dzieląc się nimi, mówią o „magicznych” i „intrygujących” przeżyciach. Sami pewnie nie wybraliby się po zmroku do lasu, parku czy zamku. Ile kosztuje nocne zwiedzanie? Co zachwyca najbardziej? 📢 Przejechali się nowym tunelem S3 koło Starych Bogaczowic na Dolnym Śląsku. Ale to robi wrażenie, zobaczcie! FILM, ZDJĘCIA Pracownicy firmy Poor S.A., która jest wykonawcą tunelu drogi ekspresowej S3 koło Starych Bogaczowic, przejechali się nowym tunelem TS 26, a film opublikowali w mediach społecznościowych. I trzeba przyznać. To robi wrażenie! Liczący ponad 2 km tunel na S3 na trasie Kamienna Góra - Bolków jest już prawie gotowy. Całość ma być oddana w połowie roku. Zobaczcie!

