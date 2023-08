Prasówka z lipca 2023. Sprawdź, co działo się w Świeradowie-Zdroju. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lipcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Świeradowa-Zdroju najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zalew w Radkowie otwarty po remoncie! Turystyczny hit ze zjeżdżalniami wodnymi, wodospadem i największym w Polsce Ninja Water Park ZDJĘCIA”?

Przegląd lipca 2023 w Świeradowie-Zdroju: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lipca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zalew w Radkowie otwarty po remoncie! Turystyczny hit ze zjeżdżalniami wodnymi, wodospadem i największym w Polsce Ninja Water Park ZDJĘCIA Zalew w Radkowie otwarty po kapitalnym remoncie! Na ten moment czekali mieszkańcy Dolnego Śląska, a zwłaszcza Wałbrzycha, Kłodzka czy Dzierżoniowa i Świdnicy. Prace trwały dwa lata i kosztowały 5 mln zł. Pieniądze pochodzą z rządowego dofinansowania. Na miejscu mnóstwo atrakcji, m.in. jeden z największych parków wodnych w Polsce - Ninja Water Park, a od 29 lipca także splash tower - ogromna wieża ze zjeżdżalniami i 10 metrowym wodospadem. 📢 Dolina Szwajcarska - Niedźwiedzia Dolina: Tu jest jak w Alpach! Urokliwe miejsce w sercu Wałbrzycha - Zdjęcia Wyobraźcie sobie uroczą dolinę pomiędzy dzielnicami dolnośląskiego miasta, otoczoną wzgórzami i lasami, przeciętą strumieniem. Z jej szczytu widok bajeczny! W tej oazie spokoju życie toczy się leniwie i to prawdziwa mekka turystów, bo od Doliny Szwajcarskiej w Wałbrzychu blisko do wielu istotnych szlaków. Stąd można wyruszyć w lokalne góry, zdobywać szczyty i wieże widokowe. Podpowiadamy, gdzie jest to ciekawe miejsce, prezentujemy jego zdjęcia i listę pobliskich szlaków.

📢 Niebezpieczny dym z pożaru. Jak chronić się przed następstwami? Sprawdź przydatne wskazówki Pożary latem to wciąż częsty scenariusz. Wysokie temperatury, suche podłoże, ogniska, grille czy rzucone gdziekolwiek niedopałki to prosty przepis na wzniecenie ognia. Ogień i dym mogą spowodować wiele problemów zdrowotnych, a nierzadko doprowadzić też do śmierci. Jak możemy się chronić przed dymem z pożaru?

Prasówka sierpień Świeradów-Zdrój: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników ze Świeradowa-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dalie na cukrzycę. Suplement diety z płatków kwiatowych obniża wysoki poziom cukru we krwi. Wyciąg z dalii poprawia też stan mózgu Dekoracyjne kwiaty dalii kryją w sobie leczniczy potencjał. Wykorzystali go naukowcy z Nowej Zelandii, którzy z jej płatków stworzyli suplement diety przeciw cukrzycy. Zobacz, jak działa wyciąg z dalii i w jakich jeszcze roślinach występują podobne aktywne fitozwiązki.

📢 Pole dance na dachu Galerii Dominikańskiej. Zobaczcie, jak instruktorki i uczennice z wrocławskiej szkoły tańczyły na rurze W sobotę (22.07) na dachu Galerii Dominikańskiej odbyły się pokazy tańca na rurze. Akrobatyczne umiejętności prezentowały instruktorki i uczennice z wrocławskiej szkoły tańca Royal Pole Dance Academy. Ależ one są wygimnastykowane! Mamy dla Was mnóstwo zdjęć i film. Zobaczcie. 📢 Prasówka z całego tygodnia 23.07.2023 w Świeradowie-Zdroju. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Świeradowa-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.07 a 22.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zamek Leśna Skała w Szczytnej na liście Grundmanna. To tutaj hitlerowcy chowali skarby. Można już samemu zobaczyć to miejsce ZDJĘCIA, FILM”?

📢 Zamek Leśna Skała w Szczytnej na liście Grundmanna. To tutaj hitlerowcy chowali skarby. Można już samemu zobaczyć to miejsce ZDJĘCIA, FILM Zamek Leśna Skała w Szczytnej w powiecie kłodzkim został udostępniony turystom zaledwie dwa lata temu i natychmiast stał się hitem. W ub. roku zamek na górze Szczytnik odwiedziły tłumy ciekawskich. W tym roku gospodarze dopiero spodziewają się natężenia ruchu. To przez upały, bo większość turystów z ostatnim czasie wybierała wypoczynek nad wodą. A jest co oglądać. Wyobraźnię turystów rozpala choćby fakt, że to tutaj hitlerowcy chowali skarby przechwycone w czasie II wojny światowej... 📢 Rycerze walczą na miecze, kowale kują zbroje, zielarki warzą napary. W warowniach Świny i Bolków poczujecie się jak w średniowieczu O zamku w Bolkowie jest głośno, gdy trwa tam Castle Party, największy w Europie festiwal muzyczny gotyckiego rocka. Ale później życie w warowni wcale nie zamiera. We władanie biorą je bractwa rycerskie - organizują turnieje, warsztaty snycerskie i zielarskie, warsztaty katowskie i zabawy plebejskie. Rycerskie życie toczy się także w zamku Świny. Kulminacją będzie Turniej 4 Zamków, który zaplanowano na najbliższą sobotę i niedzielę (22/23 lipca). Poznajcie program wydarzenia. W galerii znajdziecie zdjęcia z poprzednich turniejów.

📢 Warsztaty Netflix w Sokołowsku. Netflix szuka ludzi do pracy przy filmach. Zapłaci za warsztaty w Sokołowsku, noclegi i wyżywienie! Netflix potrzebuje rąk do pracy przy produkcjach filmowych, m.in. na Dolnym Śląsku. Szuka ludzi młodych, którzy najpierw wezmą udział w warsztatach, a później dostaną pracę i przepustkę do magicznego świata filmu, branży rozrywkowej i szansę na karierę. Co ciekawe, warsztaty organizowane pod hasłem "Nakręć się na przyszłość" są całkowicie darmowe. Netflix zapłaci też za jedzenie i noclegi. Zgłaszać można się do 30 lipca. Spróbujesz? 📢 Sky Walk w Świeradowie-Zdroju: Niesamowite doświadczenie spaceru w chmurach w sercu Gór Izerskich Sky Walk w Świeradowie-Zdroju to wyjątkowa atrakcja turystyczna, która przyciąga coraz większą uwagę miłośników górskich przygód. To konstrukcja wznosząca się na imponującą wysokość 62 metrów, zapewniająca spektakularny widok na romantyczną zabudowę uzdrowiska oraz malownicze Góry Izerskie.

📢 Wieża na Wielkiej Sowie uroczyście otwarta! Po dwóch latach oczekiwań, w końcu można na nią wejść ZDJĘCIA, FILM Po dwóch latach generalnego remontu Wieży widokowej na Wielkiej Sowie, 16 lipca oficjalnie i z wielką pompą nastąpiło jej otwarcie. Turyści mieli tę przyjemność, by wspólnie z włodarzami przeciąć wstęgę i wejść na wieżę. A dla tych, którzy zgłodnieli, była darmowa grochówka i smażona kiełbasa. Warto się tu wybrać i z tarasu 25 m nad ziemią zobaczyć panoramę okolicy, Śnieżkę i Ślężę. 📢 Lwóweckie Lato Agatowe to ogromna, międzynarodowa impreza poszukiwaczy skarbów Ziemi Lwóweckie Lato Agatowe to międzynarodowa impreza w plenerze, ogromna giełda minerałów i wyrobów jubilerskich. Do Lwówka Śląskiego zjechało 80 wystawców i zorganizowano ponad 430 stoisk, na których można podziwiać wyłącznie minerały i skamieniałości.

📢 Pościg na S5 na Dolnym Śląsku. Kierowca zobaczył napis "POMOCY" na tylnej szybie BMW [FILM] Jeden z kierowców jadących trasą ekspresową S5 na wysokości Trzebnicy (woj. dolnośląskie) zauważył w samochodzie, który go wyprzedził, coś niepokojącego. Pod tylną szybą leżała maskotka i kartka z napisem "POMOCY". Ruszył w pościg i zawiadomił policję. Wszystko nagrała kamera samochodowa. Obejrzyjcie poniżej. 📢 Tygodniowy przegląd prasy 16.07.2023: Świeradów-Zdrój, 9.07-15.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Świeradowa-Zdroju Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Świeradowa-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 9.07 a 15.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Castle Party Festival 2023 w Bolkowie, dzień trzeci, zobaczcie zdjęcia i film”? 📢 Castle Party Festival 2023 w Bolkowie, dzień trzeci, zobaczcie zdjęcia i film Jeden z największych tego typu festiwali (klimat rocka gotyckiego) w tej części Europy będzie trwał do niedzieli 16 lipca. Castle Party to także okazja do zademonstrowania swojego oryginalnego stylu. Im więcej czerni i "pazura" tym lepiej! obowiązuje dowolność stylu i nikt nikogo nie skrytykuje za nieodpowiedni ubiór.

📢 Takie są średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023 z różnych przedmiotów. Jak uczniom poszedł egzamin? Oto ogólnopolskie wyniki od CKE Uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej wyniki egzaminu ósmoklasisty poznali 3 lipca, z kolei zaświadczenie o wynikach otrzymali 6 lipca. CKE podało też średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023. Wiemy, który przedmiot poszedł uczniom najlepiej, a który najgorzej i jak z egzaminem ósmoklasisty poradzili sobie uczniowie z Ukrainy. Ósmoklasiści, którzy nie zgadzają się z wynikiem egzaminu mogą się od niego odwołać. Wyniki rekrutacji do szkół średnich uczniowie poznają już 18 lipca.

📢 163 mln zł na wsparcia z NFOŚiGW na projekty proekologiczne w Jeleniej Górze i powiecie karkonoskim 📢 Remont zalewu w Dzikowcu koło Nowej Rudy. To będzie najpiękniej położony zbiornik wodny na Dolnym Śląsku, prawdziwa perła FILM W Dzikowcu w gminie Nowa Ruda zostanie reaktywowany jeden z najpiękniej położonych zalewów w Polsce. To dobra wiadomość nie tylko dla miejscowych, ale także dla mieszkańców Wałbrzycha i okolic, gdzie nie ma żadnego rekreacyjnego zbiornika wodnego, ani nawet basenu letniego. Mieszkańcy domagają się budowy takiego obiektu już od dawna.

📢 Pożar w dawnym zakładzie lniarskim i składnicy materiałów tytoniowych. Można tu było znaleźć tytoń, papierosy. Mamy zdjęcia ze środka Jeszcze kilka dni temu można było znaleźć w dawnym zakładzie lniarskim w Marciszowie zapieczętowane paczki papierosów, tytoń, bibułki i inne materiały, które zostały po produkcji papierosów, ale także różne dokumenty. Obiekt był otwarty i każdy mógł do niego wejść. Co z tego zostało? Czas pokaże, kiedy działania skończy tu policja. Nieoficjalnie mówi się, że obiekt został podpalony. 📢 Przegląd tygodnia z 9.07.2023 w Świeradowie-Zdroju. Najważniejsze wydarzenia od 2.07 do 8.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Świeradowa-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.07 a 8.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Sezon na jagody w pełni. Co nam wolno, a czego nie wolno w lesie. Opowiada Strażnik Leśny”?

ZOBACZ KONIECZNIE Miejsca, które Google Maps przed nami ukrywa

Robert Karaś: wiedziałem, że biorę...