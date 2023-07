Tygodniowy przegląd prasy 16.07.2023: Świeradów-Zdrój, 9.07-15.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Świeradowa-Zdroju

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Świeradowa-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 9.07 a 15.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Castle Party Festival 2023 w Bolkowie, dzień trzeci, zobaczcie zdjęcia i film”?

Przegląd tygodnia: Świeradów-Zdrój, 16.07.2023. 9.07 - 15.07.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Castle Party Festival 2023 w Bolkowie, dzień trzeci, zobaczcie zdjęcia i film Jeden z największych tego typu festiwali (klimat rocka gotyckiego) w tej części Europy będzie trwał do niedzieli 16 lipca. Castle Party to także okazja do zademonstrowania swojego oryginalnego stylu. Im więcej czerni i "pazura" tym lepiej! obowiązuje dowolność stylu i nikt nikogo nie skrytykuje za nieodpowiedni ubiór. 📢 Skarb znaleziony na budowie drogi w Wałbrzychu należał do Niemca Paula Pätzolda. Schował go równo 99 lat temu i zostawił list Wyjaśniła się zagadka skarbu odnalezionego metr pod ziemią podczas prac przy przebudowie ulicy 1 Maja i Zachodniej w Wałbrzychu. To tam metr pod ziemią pracownicy natknęli się na słoik z tajemniczym listem w języku niemieckim, rysunkiem i pieniędzmi. Jak się okazuje właściciel skarbu schował go w połowie lipca 1924 roku, a więc dokładnie 99 lat temu w piekarni, którą prowadził w Hermsdorf, czyli dzisiejszym Sobięcinie.

Tygodniowa prasówka 16.07.2023: 9.07-15.07.2023 Świeradów-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Świeradowie-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Remont zalewu w Dzikowcu koło Nowej Rudy. To będzie najpiękniej położony zbiornik wodny na Dolnym Śląsku, prawdziwa perła FILM W Dzikowcu w gminie Nowa Ruda zostanie reaktywowany jeden z najpiękniej położonych zalewów w Polsce. To dobra wiadomość nie tylko dla miejscowych, ale także dla mieszkańców Wałbrzycha i okolic, gdzie nie ma żadnego rekreacyjnego zbiornika wodnego, ani nawet basenu letniego. Mieszkańcy domagają się budowy takiego obiektu już od dawna.

📢 Amerykanka zachwycona Polską. Podała 5 powodów, dla których warto spędzić u nas wakacje. Co tak jej się spodobało? Polska jest coraz częściej chwalona za granicą i polecana na wakacje przez specjalistów z branży turystycznej z całego świata. O naszym kraju dobrze piszą nawet po drugiej stronie Atlantyku. Ostatnio na popularnym amerykańskim portalu turystycznym pojawił się ciekawy artykuł, zachwalający Polskę jako idealny kraj do podróżowania. Powody mogą was zaskoczyć. Przekonajcie się, dlaczego warto odwiedzić Polskę zdaniem Amerykanów. 📢 Limity na e-recepty wprowadzone. Ważna zmiana: nie dotyczą recept refundowanych. Są jednak ograniczenia w zdalnym przepisywaniu leków Pacjenci muszą przygotować się na ograniczenia dotyczące wystawiania e-recept, bo oprócz tych związanych z ich liczbą wprowadzane są kolejne limity. Zgodnie z zapowiedziami dotyczą one środków stosowanych w leczeniu psychiatrycznym. Resort zdrowia zrezygnował jednak ze zmian w wystawianiu recept refundowanych dla przewlekle chorych. Zobacz szczegóły.

📢 Za mało wody w rzece Barycz na spływy kajakowe. Są mielizny, trzeba sprawdzić przed wycieczką, czy da się popłynąć Niski stan rzeki Barycz oraz problem hydrologiczny na Stawach Milickich sprawiły, że nie wszystkie trasy dla kajaków są czynne. Jak mówi, Anna Urbańczyk, koordynatorka w organizacji Partnerstwo dla Doliny Baryczy, przed wycieczką najlepiej zadzwonić do organizatora spływów i zapytać, który odcinek jest najbardziej spływny. Stawy Milickie martwią się o produkcję ryb. 📢 Wypadek śmiertelny na Dolnym Śląśku. Koło Oławy samochód zderzył się z kombajnem. Zginął młody kierowca Tragiczny wypadek koło Oławy. Dzisiaj rano (13 lipca) samochód osobowy zderzył się z kombajnem. W wyniku wypadku zginęła jedna osoba. Na drodze są utrudnienia. Uważajcie.

📢 Lwóweckie Lato Agatowe 2023 już w ten weekend! Będą stoiska z biżuterią i minerałami. Zaplanowano liczne koncerty 200 stoisk z minerałami, biżuterią, lokalnymi produktami i rękodziełem, ciekawe wystawy, parada poszukiwaczy skarbów i koncerty Michała Szpaka i Smolastego - 24. Lwóweckie Agatowe Lato zapowiada się wspaniale. Potrwa od 14 do 16 lipca. Już wiecie, gdzie pojechać w ten weekend.

📢 Legniczanin podpalił auto, znęcał się nad matką, zastraszał najbliższych. Teraz trafi za kratki. Film z pożaru W nocy 8 lipca policja i straż pożarna zostały powiadomione o podpaleniu auta na ulicy Cisowej. Sprawca został zatrzymany i trafił na wniosek prokuratora na 3 miesiące do aresztu. 📢 Wrocławskie Mazury - jachty, kajaki, nawet dom na wodzie! Zobacz jak wygląda port jachtowy Marina Osobowice Nazywany Wrocławskimi Mazurami ATM Marina Osobowice to niezwykły port jachtowy, w którym cumują motorówki, jachty czy kajaki. Wypożyczycie tam wszystko co pływa, nawet dom na wodzie, tzw Houseboat. Kilka szkół żeglarskich dla dzieci i dorosłych oferuje tam swoje kursy, w tawernie napijesz się pysznego drinka, a obłędne widoki zachodu słońca zapamiętasz na długo. Sprawdź jak wygląda to miejsce i jakie są ceny w galerii zdjęć

📢 Pożar w dawnym zakładzie lniarskim i składnicy materiałów tytoniowych. Można tu było znaleźć tytoń, papierosy. Mamy zdjęcia ze środka Jeszcze kilka dni temu można było znaleźć w dawnym zakładzie lniarskim w Marciszowie zapieczętowane paczki papierosów, tytoń, bibułki i inne materiały, które zostały po produkcji papierosów, ale także różne dokumenty. Obiekt był otwarty i każdy mógł do niego wejść. Co z tego zostało? Czas pokaże, kiedy działania skończy tu policja. Nieoficjalnie mówi się, że obiekt został podpalony.

📢 Dolina Szwajcarska - Niedźwiedzia Dolina: Tu jest jak w Alpach! Urokliwe miejsce w sercu dolnośląskiego miasta - Zdjęcia Wyobraźcie sobie uroczą dolinę pomiędzy dzielnicami dolnośląskiego miasta, otoczoną wzgórzami i lasami, przeciętą strumieniem. Z jej szczytu widok bajeczny! W tej oazie spokoju życie toczy się leniwie i to prawdziwa mekka turystów, bo od Doliny Szwajcarskiej w Wałbrzychu blisko do wielu istotnych szlaków. Stąd można wyruszyć w lokalne góry, zdobywać szczyty i wieże widokowe. Podpowiadamy, gdzie jest to ciekawe miejsce, prezentujemy jego zdjęcia i listę pobliskich szlaków.

