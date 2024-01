Przegląd tygodnia z 7.01.2024 w Świeradowie-Zdroju. Najważniejsze wydarzenia od 31.12 do 6.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Do skrzynek pocztowych Dolnoślązaków trafiły kody rabatowe na Dolnośląskie Bilety Weekendowe. Dzięki kodom na biletach, które kosztują normalnie 59 zł, Dolnoślązacy zaoszczędzą prawie 30 zł. Podpowiadamy jak i do kiedy można skorzystać z tej promocji.

Mężczyzna pracujący na terenie kompleksu leśnego Książańskiego Parku Krajobrazowego zasłabł nagle. Resuscytację 56-latka prowadzili strażacy z Wałbrzycha oraz Świebodzic. Niestety, nie udało się go uratować.

Trzecia restauracja Thai Wok we Wrocławiu otworzyła się na początku grudnia w Centrum rozrywkowo-handlowym Pasaż Grunwaldzki. Thai Wok zamyka rok z 24 restauracjami zlokalizowanymi w największych polskich miastach.

Skoda Kodiaq to wciąż jeden z najlepszych rodzinnych SUV-ów na rynku. Co prawda model ten doczekał się następcy, ale to idealny moment na to, aby rozejrzeć się za egzemplarzem z drugiej ręki, póki jest to wciąż aktualne i świeże auto. Jakie są recenzje dotyczące tego modelu? Na co warto zwrócić uwagę podczas zakupu?