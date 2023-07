Prasówka z całego tygodnia 23.07.2023 w Świeradowie-Zdroju. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Świeradowa-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.07 a 22.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zamek Leśna Skała w Szczytnej na liście Grundmanna. To tutaj hitlerowcy chowali skarby. Można już samemu zobaczyć to miejsce ZDJĘCIA, FILM”?

Przegląd tygodnia: Świeradów-Zdrój, 23.07.2023. 16.07 - 22.07.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zamek Leśna Skała w Szczytnej na liście Grundmanna. To tutaj hitlerowcy chowali skarby. Można już samemu zobaczyć to miejsce ZDJĘCIA, FILM Zamek Leśna Skała w Szczytnej w powiecie kłodzkim został udostępniony turystom zaledwie dwa lata temu i natychmiast stał się hitem. W ub. roku zamek na górze Szczytnik odwiedziły tłumy ciekawskich. W tym roku gospodarze dopiero spodziewają się natężenia ruchu. To przez upały, bo większość turystów z ostatnim czasie wybierała wypoczynek nad wodą. A jest co oglądać. Wyobraźnię turystów rozpala choćby fakt, że to tutaj hitlerowcy chowali skarby przechwycone w czasie II wojny światowej... 📢 Rycerze walczą na miecze, kowale kują zbroje, zielarki warzą napary. W warowniach Świny i Bolków poczujecie się jak w średniowieczu O zamku w Bolkowie jest głośno, gdy trwa tam Castle Party, największy w Europie festiwal muzyczny gotyckiego rocka. Ale później życie w warowni wcale nie zamiera. We władanie biorą je bractwa rycerskie - organizują turnieje, warsztaty snycerskie i zielarskie, warsztaty katowskie i zabawy plebejskie. Rycerskie życie toczy się także w zamku Świny. Kulminacją będzie Turniej 4 Zamków, który zaplanowano na najbliższą sobotę i niedzielę (22/23 lipca). Poznajcie program wydarzenia. W galerii znajdziecie zdjęcia z poprzednich turniejów.

📢 Warsztaty Netflix w Sokołowsku. Netflix szuka ludzi do pracy przy filmach. Zapłaci za warsztaty w Sokołowsku, noclegi i wyżywienie! Netflix potrzebuje rąk do pracy przy produkcjach filmowych, m.in. na Dolnym Śląsku. Szuka ludzi młodych, którzy najpierw wezmą udział w warsztatach, a później dostaną pracę i przepustkę do magicznego świata filmu, branży rozrywkowej i szansę na karierę. Co ciekawe, warsztaty organizowane pod hasłem "Nakręć się na przyszłość" są całkowicie darmowe. Netflix zapłaci też za jedzenie i noclegi. Zgłaszać można się do 30 lipca. Spróbujesz?

Tygodniowa prasówka 23.07.2023: 16.07-22.07.2023 Świeradów-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Świeradowie-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sky Walk w Świeradowie-Zdroju: Niesamowite doświadczenie spaceru w chmurach w sercu Gór Izerskich Sky Walk w Świeradowie-Zdroju to wyjątkowa atrakcja turystyczna, która przyciąga coraz większą uwagę miłośników górskich przygód. To konstrukcja wznosząca się na imponującą wysokość 62 metrów, zapewniająca spektakularny widok na romantyczną zabudowę uzdrowiska oraz malownicze Góry Izerskie.

📢 Ta lista daje do myślenia. Zobacz, jakie inwestycje zablokowali radni Platformy Obywatelskiej na Dolnym Śląsku W ubiegłym tygodniu podczas sesji dolnośląskiego sejmiku, nie przyjęto zmian w budżecie województwa. Gazeta Wrocławska dotarła do listy zadań, które przepadły, bo radni Koalicji Obywatelskiej oraz Nowej PL nie podnieśli ręki „za”. Prezentujemy wszystkie inwestycje i zadania. Podzieliliśmy je na siedem obszarów. Zobaczcie jakie sprawy zostały zablokowane. 📢 Ceny tych leków drastycznie wzrosną. Ucierpią szczególnie pacjenci z chorobami skóry. Ile trzeba będzie zapłacić za leki recepturowe? Już wkrótce ceny niektórych leków mogą znacznie wzrosnąć. Dyskutowane obecnie w Sejmie zmiany w ustawie refundacyjnej zakładają zmniejszenie ulgi na leki recepturowe. Preparaty robione w aptece i dopasowane do potrzeb pacjenta przepisywane są głównie przez dermatologów. Wzrost cen będzie więc szczególnie dotkliwy dla osób z chorobami skóry takimi, jak atopowe zapalenie skóry, grzybica czy trądzik.

📢 Szaleniec igra ze śmiercią na ulicach Wrocławia. Wrzucił filmiki, policja już go namierza Tragedia do której doszło kilka dni temu w Krakowie, gdzie zginęło czterech młodych mężczyzn, może się powtórzyć w każdej chwili. Wystarczy popatrzeć co wyrabiają młodzi ludzie za kierownicą w innych dużych miastach. We Wrocławiu tiktoker podpisujący się mroqu z premedytacją łamie przepisy i dodaje gazu, próbując rozjechać pieszych na przejściu! Nagraniami bez skrupułów chwali się w intrenecie. Po naszej publikacji, sprawą pilnie zajęła się policja. Trzymamy kciuki, by mundurowi szybko pozbawili prawa jazdy tego człowieka. Tylko na nagranych filmikach popełnia wykroczenia na co najmniej kilkadziesiąt punktów karnych! 📢 Aleksandra Gruszka nauczycielka z Wałbrzycha wygrała bieg 240 km po górach! Ultramaraton przebiegła w 39 godzin! ZDJĘCIA, FILM Aleksandra Gruszka, dla przyjaciół Ola dokonała czegoś, co dla wielu jest niemożliwe. Przebiegła 240 km po górach, bez spania i w zasadzie odpoczynku. Wygrała najdłuższy bieg górski w Polsce, który kilka dni temu organizowany był w Lądku - Zdroju w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Biegów Górskich. Pani Ola na co dzień jest nauczycielką matematyki.

📢 Polskie gwiazdy z rodzin z problemem alkoholowym. Mówią o traumatycznych doświadczeniach Osiągnęły sukcesy zawodowe, wiele z nich ułożyła sobie życie prywatne, jednak nie miały najlepszego startu w dorosłość. Wiele gwiazd z rodzin, w których problemem był alkohol, zdecydowało się w mediach ujawnić swoją historię. Tym samym dodają otuchy innym w podobnej sytuacji, a także pokazują, że podjęcie walki o siebie, na przykład w formie terapii, nie jest niczym wstydliwym. 📢 Tragiczny wypadek w Legnicy. Kompletnie pijany kierowca zabił młodą kobietę! Ludzie w szoku Do tragedii doszło dzisiaj, 19 lipca w Legnicy. Na osiedlu domów jednorodzinnych śmiertelnie potrącona została 21-letnia kobieta. Kierowca to obywatel Ukrainy, który był pijany i uciekał przed policją. 📢 Strzelanina pod Wrocławiem, jedna osoba ranna. Strzelający mężczyzna został aresztowany. Nieoficjalnie: To była sąsiedzka kłótnia W Karwianach pod Wrocławiem w czwartek (13 lipca) wieczorem mężczyzna został postrzelony z broni palnej na ostrą amunicję. Sprawca, który oddał ogień w stronę poszkodowanego został zatrzymany i tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Nieoficjalnie od mieszkańców Karwian dowiedzieliśmy się, że poszło o wycięcie drzewa rosnącego przy granicy działek.

📢 Dramatyczny wypadek kobiety w Lubinie. Piesza przechodziła na czerwonym, walczy o życie. Jest nagranie Do groźnego wypadku doszło w poniedziałek (17 lipca) na jednej z ruchliwych ulic w Lubinie. Samochód potrącił przechodzącą przez jezdnię kobietę. Szła po pasach, ale wygląda na to, że miała czerwone światło. Jej stan jest krytyczny. 📢 Wieża na Wielkiej Sowie uroczyście otwarta! Po dwóch latach oczekiwań, w końcu można na nią wejść ZDJĘCIA, FILM Po dwóch latach generalnego remontu Wieży widokowej na Wielkiej Sowie, 16 lipca oficjalnie i z wielką pompą nastąpiło jej otwarcie. Turyści mieli tę przyjemność, by wspólnie z włodarzami przeciąć wstęgę i wejść na wieżę. A dla tych, którzy zgłodnieli, była darmowa grochówka i smażona kiełbasa. Warto się tu wybrać i z tarasu 25 m nad ziemią zobaczyć panoramę okolicy, Śnieżkę i Ślężę.

Lwóweckie Lato Agatowe to ogromna, międzynarodowa impreza poszukiwaczy skarbów Ziemi Lwóweckie Lato Agatowe to międzynarodowa impreza w plenerze, ogromna giełda minerałów i wyrobów jubilerskich. Do Lwówka Śląskiego zjechało 80 wystawców i zorganizowano ponad 430 stoisk, na których można podziwiać wyłącznie minerały i skamieniałości. 📢 Pościg na S5 na Dolnym Śląsku. Kierowca zobaczył napis "POMOCY" na tylnej szybie BMW [FILM] Jeden z kierowców jadących trasą ekspresową S5 na wysokości Trzebnicy (woj. dolnośląskie) zauważył w samochodzie, który go wyprzedził, coś niepokojącego. Pod tylną szybą leżała maskotka i kartka z napisem "POMOCY". Ruszył w pościg i zawiadomił policję. Wszystko nagrała kamera samochodowa. Obejrzyjcie poniżej.

