Prasówka z czerwca 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Dziś, 29 czerwca, na placu przed Auchan we wrocławskich Bielanach odbyły się pierwsze zawody rowerowe dla dzieci, zorganizowane przez Gazetę Wrocławską. Przygotowany tor rowerowy wzbudzał wiele emocji zarówno wśród dzieci, jak i rodziców oraz opiekunów. Każde dziecko miało szansę stanąć na podium i otrzymać zasłużony medal, a dodatkowo organizatorzy zapewnili liczne atrakcje, takie jak malowanie twarzy, wata cukrowa, gry i zabawy oraz konkursy z nagrodami. Pogoda dopisała, zachęcając do rywalizacji na torze.

Do szokujących wydarzeń doszło późnym popołudniem w piątek w Boguszowie - Gorcach. Przy ul. Reymonta na chodniku w biały dzień napastnik uzbrojony w narzędzie przypominające miecz samurajski pociął ofiarę! Mężczyzna z niemal odciętą ręką i ranami nogi stracił mnóstwo krwi. W stanie krytycznym trafił do szpitala. Policjanci zatrzymali sprawcę, nie wie dlaczego zaatakował. Miecz kupił na targu.

Niestety potwierdziły się nasze informacje, Urząd Miasta odwołał otwarcie Letniego Parku Wodnego w Jedlinie-Zdroju, które planowano na pierwsze dni lipca! To największa inwestycja w powojennej historii miasteczka, z której cieszą się nie tylko mieszkańcy uzdrowiska, ale również okolicznych miejscowości, a przede wszystkim wałbrzyszanie, którzy nie mają basenu pod chmurką, ani żadnych wodnych atrakcji pod gołym niebem. Niestety, zagrożony jest w ogóle termin tegoroczny. Na budowie jest szereg problemów, m.in. to, że osunęła się ziemia.

Nie trzeba jechać do Prowansji, by poczuć urok tej francuskiej krainy. Blisko Jeleniej Góry zachwycą was pola lawendowe. Rośliny właśnie zakwitły. Uprawy ciągną się po horyzont. Zapach jest obłędny, a widoki jasnofioletowych plantacji są fantastyczne. Zrobicie tu świetne zdjęcia. W galerii znajdziecie opisy plantacji i wskazówki dojazdu. Wybierzcie się koniecznie!

Samorząd województwa dolnośląskiego od wielu lat inwestuje w tabor kolejowy i odtworzenie nieczynnych linii. W naszym regionie wróciły połączenia do Świeradowa Zdroju, a wkrótce wrócą do Karpacza. Czy nowe władze Dolnego Śląska zamierzają podtrzymać kierunek zmian i linie do Lwówka Śląskiego, z Mysłakowic przez Kowary do Kamiennej Góry - będą zrewitalizowane?

Blisko dwa miliony złotych są warte luksusowe samochody, które zabezpieczyła policja w Wałbrzychu. Należą do właścicieli złomowiska na Sobięcinie, którym zarzucono zlecenie podpalenia ciężarówek w Wałbrzychu na innym złomowisku przy ul. Długiej. Pisaliśmy o tym pożarze dwa lata temu. Wybuchł w nocy 18 czerwca 2022 roku, obudził mieszkańców Piaskowej Góry, a wystrzały opon i wybuchy słychać było w całej okolicy. Zatrzymani to ci sami ludzie, którzy są także podejrzani o terroryzowanie ludzi kwasem masłowym. W Wałbrzychu i okolicy uchodzą za gangsterów.