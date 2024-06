Prasówka tygodniowa z 16.06.2024 w Świeradowie-Zdroju. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

W Górach Izerskich koło 24 turystów uderzył piorun. Do zdarzenia doszło 13 czerwca koło południa na przełęczy Łącznik w Izerach. Na otwartej przestrzeni przebywały dzieci, które były na wycieczce z Wrocławia. Trzynaście osób jest rannych, są poparzone. Trafiły do pięciu szpitali, gdzie przebywają na obserwacji.

Turyści zdążyli się przyzwyczaić do zamkniętych drzwi dolnego spodka obserwatorium na Śnieżce. Młodsi turyści nie pamiętają, że kiedyś działały tu restauracja, bufet i toalety. Są one niedostępne dla turystów od 2015 roku z powodu złego stanu technicznego obiektu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiedział, że przeprowadzi generalny remont dolnego spodku i ponownie uruchomi restaurację. Projekt, który nazwał #Nowa Śnieżka2025, ruszył w 2019 roku. Przez wiele lat nic w dolnym spodku się nie działo. Dopiero teraz coś się ruszyło. Poznajcie szczegóły. Kiedy wypijemy kawę w restauracji na szczycie Śnieżki?

Głogowskie Przedszkole Publiczne nr 19 „Bajka” przy ul. Plutona świętuje jubileusz 40-lecia działalności. Występy dzieci oklaskiwali rodzice i zaproszeni goście.

Wrocławscy kibice piłki nożnej już wkrótce będą obchodzić swoje święto - rozpoczyna się Euro 2024. To doskonała okazja, by spędzić ten czas z przyjaciółmi i wspólnie przeżywać sportowe emocje. Gdzie we Wrocławiu można będzie obejrzeć transmisje z Euro 2024? Oferta jest bardzo bogata i każdy znajdzie coś dla siebie, by doświadczyć niezapomnianych sportowych chwil.