Prasówka z maja 2024. Sprawdź, co działo się w Świeradowie-Zdroju. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Świeradowa-Zdroju najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wielkie przedstawienie w Operze Wrocławskiej. Tosca Pucciniego w wykonaniu światowej sławy śpiewaków Aleksandry Kurzak i Roberto Alagna”?

Przegląd maja 2024 w Świeradowie-Zdroju: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wielkie przedstawienie w Operze Wrocławskiej. Tosca Pucciniego w wykonaniu światowej sławy śpiewaków Aleksandry Kurzak i Roberto Alagna Aleksandra Kurzak i Roberto Alagna, małżeństwo śpiewaków mieszkających we Wrocławiu, zaprezentują swoje talenty w „Tosce” Giacoma Pucciniego. To wyjątkowe wydarzenie dla miłośników opery, które odbędzie się 31 maja i 2 czerwca. Bilety na spektakle są jeszcze dostępne. Co więcej, w piątek 31 maja, na placu Wolności odbędzie się transmisja przedstawienia na budowanym ogromnym telebimie o powierzchni ponad 80 metrów kwadratowych. 📢 Mały domek w Parku Krajobrazowym koło Zamku Książ w Wałbrzychu znowu będzie na sprzedaż! Ta oferta jest jak biały kruk! Mamy zdjęcia środka Mały, biały domek koło Zamku Książ, który mieszańcy i turyści mijają na spacerach, budzi zaciekawienie. Osamotniony, pusty, po sąsiedzku z Aleją Różaneczników, w miejscu gdzie książęta polowali na jelenie. Współcześnie działał tutaj mały pensjonat, gdzie można było zostać na noc i urządzić w ogrodzie grilla. W przeszłości mieszkał tu pracownik książęcy, który doglądał systemu ciepłowniczego w zamku. Domek ponownie będzie wystawiony na sprzedaż i to lada dzień! Mamy zdjęcia z wewnątrz obiektu, zobaczcie jak dziś wygląda to miejsce.

📢 Dom Tyrolski przy drodze z Jeleniej Góry do Karpacza znowu zachwyca. Króluje tu Duch Gór. Drugiego takiego miejsca nie znajdziecie (FOTO) Na turystycznej mapie Kotliny Jeleniogórskiej przybyło atrakcyjne miejsce. W Domu Tyrolskim w Mysłakowicach, przy drodze z Jeleniej Góry do Karpacza można nie tylko smacznie zjeść, ale także w niewielkim muzeum poznać potęgę Ducha Gór i dowiedzieć się, skąd wzięli się Tyrolczycy w Mysłakowicach. Wnętrza pełne są rzeźb Ducha Gór. Króluje na szkłach, obrazach, pocztówkach, laskach i fajkach. W tym miejscu czuć potęgę władcy Karkonoszy. Otwarcie planowane jest w sobotę (25 maja). Zobaczcie zdjęcia z tego niesamowitego miejsca.

Prasówka czerwiec Świeradów-Zdrój: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników ze Świeradowa-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Paweł Ganarz nowym Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, kto jeszcze w składzie zarządu? We wtorek, 21 maja na II Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nowej kadencji, radni wybrali skład zarządu. Marszałkiem województwa został Paweł Gancarz z klubu Trzecia Droga-PSL. Jest też dwóch wicemarszałków Wojciech Bochnak i Michał Rado oraz dwoje członków zarządu Jarosław Rabczenko i Natalia Gołąb. W obradach wzięło udział 35 radnych.

📢 Wypadek śmiertelny na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku i ogromne korki przy granicy z Niemcami Kierowcy zmierzający dzisiaj do granicy z Niemcami przez przejście w Jędrzychowicach napotkają na znaczne utrudnienia. W nocy z poniedziałku na wtorek zaczęły formować się tam długie korki, które obecnie przekraczają 20 kilometrów. Sytuację pogorszył śmiertelny wypadek, do którego doszło w okolicach miejscowości Godzieszów. 📢 Wyjątkowe atrakcje na Dzień Dziecka 2024. Jedziesz z rodziną w góry? Koniecznie odwiedź te miejsca W 2024 roku święto wszystkich dzieci łączy się z długim weekendem, co stwarza idealne warunki na wycieczkę w góry. Na jakie atrakcje z okazji Dnia Dziecka mogą liczyć najmłodsi? Polskie Koleje Linowe przygotowały kilka ciekawych wydarzeń, których nie możesz przegapić podczas podróży z dzieckiem w góry. 📢 Przegląd tygodnia od 12.05 w Świeradowie-Zdroju Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Świeradowa-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 12.05 a 18.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „ Już po raz trzynasty Wrocławska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu organizuje Targi Książki Regionalnej „Silesiana”. Zobaczcie, są perełki”?

📢 Dramatyczny wypadek we Wrocławiu: Mężczyzna wpadł pod tramwaj na ulicy Legnickiej, nie wiadomo kim jest W nocy z czwartku na piątek, na ulicy Legnickiej we Wrocławiu, doszło do przerażającego wypadku. Mężczyzna, przechodząc przez torowisko wpadł pod nadjeżdżający tramwaj. Aby wydobyć poszkodowanego spod wagonu, konieczne było użycie dźwigu. Jego stan jest bardzo ciężki, a policja nie wie, kim jest.

📢 Hulajnoga elektryczna. Czy wiesz gdzie powinieneś zaparkować? Hulajnogi elektryczne stają się popularnym środkiem transportu osobistego. Przepisy jasno określają zasady korzystania z tego typu urządzeń, a także wyszczególnią szereg praw i obowiązków - w tym określają zasady dotyczące parkowania. 📢 Śmiertelny wypadek w Goduszynie koło Jeleniej Góry. Zginął motocyklista, dziś wiadomo już więcej o tragedii Na drodze krajowej nr 3 w Goduszynie w powiecie karkonoskim zginął 41-letni motocyklista z powiatu lubańskiego. Mężczyzna był reanimowany przez 20 minut, ale obrażenia których doznał, były zbyt poważne. Dziś (17 maja) wiadomo nieco więcej o śmiertelnym wypadku w Goduszynie, choć policja nadal bada okoliczności.

📢 Darmowy koncert w Hali Stulecia. Widowisko muzyczne z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Widowisko muzyczne z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wydarzenie nawiązuje do koncertów, które miały miejsce na wrocławskim Rynku z okazji przystąpienia oraz 10-lecia przystąpienia do UE — “Anioły Europy” oraz “Księga Aniołów i Ludzi”. 📢 Elektryczne hulajnogi. Przez noc można jeździć za darmo! Firma Lime przygotowała specjalną promocję dla uczestników Nocy Muzeów. Każdy użytkownik, który w nocy z 18 na 19 maja wpisze w aplikację kod „MUZEUMZLIME” otrzyma dwa 10-minutowe, darmowe przejazdy, tak aby móc bezpłatnie dojechać i wrócić. 📢 Prasówka 12.05.2024 z całego tygodnia w Świeradowie-Zdroju. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Świeradowa-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.05 a 11.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Niefrasobliwi turyści z Legnicy przyjechali zobaczyć Kolorowe Jeziorka. Służby szukały ich, a oni nie odwołali alarmu i wracali do domu”?

📢 Śmiertelny wypadek w Chwaliszowie w powiecie wałbrzyskim. Mężczyzna został przygnieciony jeepem Do śmiertelnego wypadku doszło w nocy z 4 na 5 maja w Chwaliszowie w powiecie wałbrzyskim. W nocy, na leśnej drodze mężczyzna został przygnieciony przez jeepa. Zginął na miejscu. 📢 Prasówka z całego tygodnia 5.05.2024 w Świeradowie-Zdroju. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Świeradowa-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.04 a 4.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Park dmuchańców z basenem koło Dworzyska i piana party w Szczawnie - Zdroju hitem majówki 2024, a będzie czynny przez całe wakacje!”? 📢 Park dmuchańców z basenem koło Dworzyska i piana party w Szczawnie - Zdroju hitem majówki 2024, a będzie czynny przez całe wakacje! Największy w regionie Park dmuchańców stanął koło Dworzyska w Szczawnie - Zdroju tuż przed majówką i stał się hitem długiego weekendu. Mnóstwo dmuchańców i urządzeń do zabawy, piana party z żywymi maskotkami i basen z łódeczkami okazały się prawdziwym przebojem. Ci, którzy nie wiedzieli, albo wyjechali lub nie zdążyli skorzystać, nie muszą rozpaczać. Atrakcja będzie czynna aż do września, a właściciel planuje uruchomić kolejne baseny i atrakcje!

📢 Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu 2024: Ukwiecone tarasy i przedzamcze - zobaczcie zdjęcia Trwa 34. Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu, który w 2024 roku potrwa do 5 maja. Poza wyjątkowymi kwiatowymi aranżacjami goście przyjeżdżają na największą dolnośląską majówkę również by obejrzeć sam zamek, tarasy oraz park wokół, w ukwieconej wiosennej oprawie. W tym roku wokół zamku kwitną już różaneczniki. Zobaczcie zdjęcia wiosennych tarasów i ukwiecone okolice zamku.

📢 Kwiaty, sadzonki, nasiona, cebule, ozdoby do ogrodów na Festiwalu Kwiatów w Zamku Książ, zobaczcie co można kupić i za ile. CENY, ZDJĘCIA Dzisiaj, 3 maja trzeci dzień majówki i XXXIV Festiwalu Kwiatów w Zamku Książ w Wałbrzychu. To właśnie dzisiaj organizatorzy spodziewają się największych tłumów. My zajrzeliśmy do strefy z nasionami, cebulami, sadzonkami kwiatów i ozdobami do ogrodu, zobaczcie, co można kupić.

📢 Przegląd prasy z kwietnia 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Świeradowie-Zdroju? Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w kwietniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Świeradowa-Zdroju najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Tak prezentują się wyniki głosowania w drugiej turze na burmistrza w Świeradowie-Zdroju w wyborach 2024”?

