Prasówka tygodniowa z 2.06.2024 w Świeradowie-Zdroju. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Świeradowa-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.05 a 1.06.2024.

Przegląd tygodnia: Świeradów-Zdrój, 2.06.2024. 26.05 - 1.06.2024: top 3 artykuły

📢 Prasówka z maja 2024. Sprawdź, co działo się w Świeradowie-Zdroju. Czy jesteś na bieżąco? Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Świeradowa-Zdroju najbardziej?

📢 Wiadomo, kim był człowiek, którego ciało wyłowiono z Odry we Wrocławiu. To 19-latek, który wskoczył do rzeki w Sylwestra AKTUALIZACJA O makabrycznym odkryciu we Wrocławiu informowaliśmy wczoraj. Dzisiaj, 1 czerwca już wiadomo, że ciało które dryfowało w rzece, to 19-latek który wskoczył do Odry w noc sylwestrową z 31 grudnia na 1 stycznia br.

📢 Nie tylko na Dzień Dziecka. Niezwykły świat dzieciństwa w PRL. Zobacz stare zdjęcia Tornistry, szkolne stołówki, mleko z kożuchami, klucz na szyi, rajtuzy na nogach, gra w klasy, karuzele, wata cukrowa, ciepłe lody, oranżada w woreczku, 3-tygodniowe letnie kolonie - dzieciństwo za czasów PRL było zupełnie inne niż teraz. Na zdjęciach wygląda nieomal egzotycznie. Tych, którzy pamiętają, zapraszamy na wspomnienia, młodszych - na niezwykłą w podróż w przeszłość.

Tygodniowa prasówka 2.06.2024: 26.05-1.06.2024 Świeradów-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Świeradowie-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Norbert Wronka zwycięzcą konkursu Debiutów. Młodzi artyści mierzyli się z repertuarem Czesława Niemena Opolska Karolinka, czyli nagroda im. Anny Jantar, za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Debiutów, powędrowała do rąk 19-letniego Norberta Wronki. Z kolei nagrodę publiczności zdobył Alan Cymbalista.

📢 Wielkie przedstawienie w Operze Wrocławskiej. Tosca Pucciniego w wykonaniu światowej sławy śpiewaków Aleksandry Kurzak i Roberto Alagna Aleksandra Kurzak i Roberto Alagna, małżeństwo śpiewaków mieszkających we Wrocławiu, zaprezentują swoje talenty w „Tosce” Giacoma Pucciniego. To wyjątkowe wydarzenie dla miłośników opery, które odbędzie się 31 maja i 2 czerwca. Bilety na spektakle są jeszcze dostępne. Co więcej, w piątek 31 maja, na placu Wolności odbędzie się transmisja przedstawienia na budowanym ogromnym telebimie o powierzchni ponad 80 metrów kwadratowych. 📢 Wieża widokowa w Wałbrzychu: Otwarcie 21 czerwca 2024. Będzie dużo atrakcji! Bilety, ceny, parkingi - Zdjęcia! Tuż przed rozpoczęciem lata 2024 będziemy się mogli cieszyć nową wieżą z widokiem na Wałbrzych i okolice. Okazuje się, że zachowały się plany z 1978 roku mówiące o budowie wieży w tym samym miejscu. A co zaplanowano na uruchomienie tej naszej - współczesnej atrakcji? Znane są już szczegóły dotyczące wejść na wieżę i biletów turystycznych, parkingów.

📢 Dzień Dziecka we Wrocławiu. Gdzie się wybrać i dobrze się bawić całymi rodzinami - zobaczcie nasze propozycje! Dzień Dziecka to szczególna okazja, kiedy najmłodsi mają możliwość celebrować radośnie na całym świecie. 1 czerwca, tuż po Mikołajkach, to dzień pełen oczekiwań i radości. Jak go aktywnie spędzić? Przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych wydarzeń we Wrocławiu, które pozwolą dzieciom i całym rodzinom w pełni cieszyć się tym wyjątkowym dniem. W tym roku Dzień Dziecka przypada w środku tygodnia, dlatego zarówno tydzień poprzedzający, jak i następujący po nim, będą pełne różnorodnych atrakcji. Zapoznajcie się z naszymi propozycjami, jak razem spędzić ten wyjątkowy czas.

📢 Oferta sieci handlowych na Dzień Dziecka 2024. Same hity w Biedronce, Lidlu i Pepco. Co kupimy i ile wydamy na Dzień Dziecka? Sieci handlowe prześcigają się w promocjach i specjalnych ofertach z okazji Dnia Dziecka 2024. W tym tygodniu kupimy między innymi zabawki z dużymi upustami. Co proponują Biedronka, Lidl i Pepco na 1 czerwca?

📢 Pyszne szaszłyki z boczku i schabu. Gratka dla wielbicieli mięsa. Wypróbuj przepis na prosty obiad grilla Wyśmienite szaszłyki na grilla z dwóch rodzajów mięsa to pomysł na smaczny i prosty do zrobienia obiad. Te szaszłyki ze schabu i boczku przygotowujesz w kilka chwil. Są tak smaczne, że cała rodzina będzie się zajadać. Podaj do nich tarty chrzan oraz prostą sałatkę na grilla.

📢 Festyn sąsiedzki na Szczepinie we Wrocławiu, to dopiero fajna tradycja. Zobaczcie zdjęcia Na skwerze św. Damiana de Veuster, zwanego Sercem Szczepina, już od przedpołudnia zbierali się mieszkańcy osiedla Szczepin, aby wspólnie bawić się na dorocznym festynie sąsiedzkim - „Między nami sąsiadami". Zabawę zorganizowała Rada Osiedla Szczepin wraz ze Stowarzyszeniem Serce Szczepina.

