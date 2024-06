Prasówka z całego tygodnia 9.06.2024 w Świeradowie-Zdroju. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Świeradowa-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.06 a 8.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zalew w Starych Bogaczowicach idealny na weekendowe opalanie bez tłumów, zobaczcie zdjęcia”?

Przegląd tygodnia: Świeradów-Zdrój, 9.06.2024. 2.06 - 8.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zalew w Starych Bogaczowicach idealny na weekendowe opalanie bez tłumów, zobaczcie zdjęcia Jeżeli szukacie ustronnego miejsca nad wodą, bez tłumów, ciekawskich spojrzeń, gdzieś gdzie można zaszyć się po pracy albo w weekend i poopalać daleko od zaciekawionych spojrzeń, to mamy propozycję. Zalew w Starych Bogaczowicach. Tu odpoczniecie, poczytacie książkę, wystawicie na słońce blade nogi i nie ściągniecie wzroku tłumów. W wodzie kąpać się nie wolno, ale nogi zamoczyć owszem. Na miejscu jest także karczma, w której można coś zjeść i skorzystać z toalety. 📢 Ocalić od zapomnienia - koncert, piosenki Marka Grechuty na letnim dziedzińcu Dworu Polskiego we Wrocławiu. Piosenki Marka Grechuty na letnim dziedzińcu to wyjątkowy koncert we Wrocławiu, który odbędzie się na najpiękniejszym patio w Restauracji Dwór Polski przy Rynku 5. Organizatorzy przygotowali dla Was specjalny repertuar po meandrach twórczości Marka Grechuty! Zapowiada się fantastyczne wydarzenie i warto zapisać je sobie w kalendarzu.

📢 Wodospad Szklarki to obowiązkowy punkt letnich wycieczek w Karkonosze. Pamiętajcie, że w okolicy wodospadu nie pospacerujecie po lesie Wodospad Szklarki to jedno z najbardziej popularnych miejsc w Karkonoszach. Codziennie odwiedzają je turyści. Podczas wycieczek powinni pamiętać, że obowiązuje zakaz wstępu do lasu w okolicach wodospadu. Od kilku miesięcy z lasu w Leśnictwie Roztoka usuwane są zapalniki do pocisków oraz granatów moździerzowych oraz niewybuchy. To pozostałości z czasów II wojny światowej. Nadleśnictwo Szklarska Poręba zamknęło z tego powodu odcinek lasu w tej okolicy. Dojście do Wodospadu Szklarki nie zostało zamknięte i atrakcja jest dostępna. Sprawdźcie, jak tam dojść.

Tygodniowa prasówka 9.06.2024: 2.06-8.06.2024 Świeradów-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Świeradowie-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Złodzieje napadli na bank we Wrocławiu. Wysadzili bankomat i ukradli gotówkę. Mamy ZDJĘCIA I FILM Dzisiaj w nocy (z 4 na 5 czerwca) we Wrocławiu doszło do spektakularnego napadu na bank. Nieznani sprawcy wysadzili witrynę banku Spółdzielczej Grupy Bankowej, znajdującego się przy skrzyżowaniu ulic Niedziałkowskiego i Strachocińskiej, a następnie ukradli gotówkę z bankomatu i uciekli!

📢 Straż Miejska w Wałbrzychu otoczyła watahę dzików i pilnuje, by nikt się nie zbliżał. Koło placu zabaw śpi locha z małymi Straż Miejska w Wałbrzychu ogrodziła teren wokół placu zabaw na Podzamczu w Wałbrzychu. Pod rozłożystym krzakiem śpi tam locha z małymi... Potomstwo jest różnej wielkości, niektóre sztuki całkiem spore. Strażnicy od kilku godzin pilnują, by nikt nie zbliżył się do zwierząt i aby one nie zrobiły nikomu krzywdy. Jak będzie trzeba, będą stać tam całą noc. 📢 Niezapomniany koncert wspomnieniowy na zakończenie festiwalu w Opolu. Spod pióra Janusza Kondradowicza wyszło setki utworów Na zakończenie 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu odbył się niezwykły koncert poświęcony pamięci Janusza Kondratowicza – wybitnego autora tekstów, który swoimi utworami wpisał się na stałe w kanon polskiej muzyki rozrywkowej. Koncert zgromadził czołowych przedstawicieli polskiej sceny muzycznej, którzy przypomnieli twórczość zmarłego w 2014 roku artysty.

📢 Prasówka tygodniowa z 2.06.2024 w Świeradowie-Zdroju. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Świeradowa-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.05 a 1.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Prasówka z maja 2024. Sprawdź, co działo się w Świeradowie-Zdroju. Czy jesteś na bieżąco?”? 📢 Ogromna tragedia w Kargowej pod Zieloną Górą. Osobówka wjechała w ludzi. Nie żyją trzy kobiety - 28-latka, jej matka i babcia Do tragicznego wypadku doszło w sobotę, 1 czerwca około godziny 21.30 w Kargowej (powiat zielonogórski). Zdarzenie miało miejsce na ulicy Sulechowskiej na wysokości stacji Orlen (jest to 87 kilometr drogi krajowej nr 32). Wiadomo, że kierujący osobówką z niewyjaśnionych przyczyn wjechał w grupę ludzi. Zginęły trzy kobiety - 28-latka, jej matka oraz babcia.

📢 Prasówka z maja 2024. Sprawdź, co działo się w Świeradowie-Zdroju. Czy jesteś na bieżąco? Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Świeradowa-Zdroju najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Wielkie przedstawienie w Operze Wrocławskiej. Tosca Pucciniego w wykonaniu światowej sławy śpiewaków Aleksandry Kurzak i Roberto Alagna”? 📢 Ten mural to hołd dla wybitnego artysty. Pochodzący z Opola Michał Bajor będzie miał tu pamiątkę na całe życie W sobotę, na jednej z opolskich kamienic przy ul. Oleskiej, odsłonięto mural przedstawiający postać Michała Bajora - wybitnego piosenkarza i aktora, który od dziecka dorastał w atmosferze festiwali i teatru. Mural, którego autorką jest Natalia Rak, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, zdobi teraz centrum miasta, będąc hołdem dla artysty, który przez lata przyczynił się do rozwoju polskiej kultury.

