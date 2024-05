Przegląd tygodnia od 12.05 w Świeradowie-Zdroju

Każdy weekend we Wrocławiu to gwarancja braku nudy, a ten nadchodzący (17-19 maja) nie będzie wyjątkiem. Miasto tętni życiem, oferując mnóstwo atrakcji związanych nie tylko z Nocą Muzeów. Mieszkańcy mogą liczyć na targi, pikniki, wielkie święto jednego z najpopularniejszych osiedli, aktywności sportowe oraz kino plenerowe. Wybór jest ogromny! Sprawdźcie sami!

Ma Placu Solnym stanął biały namiot, w którym swoje stoiska rozstawili wydawcy książek poświęconych tematyce związanej z Dolnym Śląskiem. W tym roku nowości wydawnicze prezentuje 27 wystawców. To trzynaste Targi Książki Regionalnej „Silesiana” organizowane przez Wrocławską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu.

W nocy z czwartku na piątek, na ulicy Legnickiej we Wrocławiu, doszło do przerażającego wypadku. Mężczyzna, przechodząc przez torowisko wpadł pod nadjeżdżający tramwaj. Aby wydobyć poszkodowanego spod wagonu, konieczne było użycie dźwigu. Jego stan jest bardzo ciężki, a policja nie wie, kim jest.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Świeradowie-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Widowisko muzyczne z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wydarzenie nawiązuje do koncertów, które miały miejsce na wrocławskim Rynku z okazji przystąpienia oraz 10-lecia przystąpienia do UE — “Anioły Europy” oraz “Księga Aniołów i Ludzi”.

Zastępca naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu CBŚP we Wrocławiu, podkomisarz Adam J., został znaleziony martwy przy drodze gruntowej. Okoliczności jego śmierci budzą wiele pytań, a prokuratura zabezpieczyła ciało do sekcji zwłok.

Firma Lime przygotowała specjalną promocję dla uczestników Nocy Muzeów. Każdy użytkownik, który w nocy z 18 na 19 maja wpisze w aplikację kod „MUZEUMZLIME” otrzyma dwa 10-minutowe, darmowe przejazdy, tak aby móc bezpłatnie dojechać i wrócić.