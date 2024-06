Prasówka tygodniowa z 23.06.2024 w Świeradowie-Zdroju. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Świeradowa-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 16.06 a 22.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Energetyczny i wyjątkowy koncert "Capitol od Kuchni" zgromadził tłum przed budynkiem Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu”?

Przegląd tygodnia: Świeradów-Zdrój, 23.06.2024. 16.06 - 22.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Energetyczny i wyjątkowy koncert "Capitol od Kuchni" zgromadził tłum przed budynkiem Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu Właśnie kończy się przy Teatrze Muzycznym Capitol pełen energii koncert pod nazwą "Capitol od Kuchni". To wyjątkowe wydarzenie, które stało się stałym punktem kalendarza kulturalnego Wrocławia, odbyło się po raz pierwszy w 2019 roku, jako finał sezonu teatralnego 2018/2019. Pomimo deszczu i burzy nad Wrocławiem, tłumy widzów bawiły się doskonale. Zobaczcie swoje zdjęcia w naszej galerii! 📢 Uwaga, silne burze kierują się do Wałbrzycha - ostrzega łowca burz! Alerty potwierdzają gradobicie i zagrożenie. Superkomórka zbliża się! Proszę ostrzec ludzi, do Wałbrzycha i Jeleniej Góry nadciągają burze, które będą siać spustoszenie. Przewidywany jest nawet 10 cm grad! - alarmuje Hubi Storm Hunter, łowca burz. Alerty pogodowe potwierdzają zagrożenie. A portale meteo prześcigają się w ostrzeżeniach. Zamknijcie okna, znajdźcie bezpieczne miejsce.

📢 Wieża widokowa w Wałbrzychu uroczyście otwarta. Jest jak wieża Eiffla - przekonuje Urząd Miasta w Wałbrzychu. Zobaczcie zdjęcia Otwarcie wieży widokowej w Wałbrzychu. Tłumów dzisiaj rano (21 czerwca) nie było, może dlatego że zbiegło się ono z zakończeniem roku szkolnego, a może przez skwar na zewnątrz. Punktualnie o 10.30 pod wieżą pojawiło się kilkadziesiąt osób, które jako pierwsze chciały zobaczyć nową atrakcję miasta. Inwestor, czyli Urząd Miasta w Wałbrzychu porównuje wałbrzyską wieżę do wieży Eifla, choć urzędnicy sami przyznają, że może trochę na wyrost. Zobaczcie, jak wygląda od środka i widoki ze szczytu.

Tygodniowa prasówka 23.06.2024: 16.06-22.06.2024 Świeradów-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Świeradowie-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Niezapomniana podróż finalistek Miss Polonia po Mazowszu Finalistki konkursu Miss Polonia 2024 miały niezwykłą okazję zwiedzić cztery malownicze i pełne tradycji lokalizacje na Mazowszu. Każdy z punktów wycieczki dostarczył im niezapomniane wrażenia i głębsze zrozumienie polskiej kultury oraz tradycji.

📢 W końcu konkrety! Na Śnieżce ruszy remont dolnego spodka obserwatorium. To niejedyne inwestycje na szczycie. Co jeszcze w planach? Nareszcie doczekamy się remontów na Śnieżce. Wczoraj (20 czerwca) w Wysokogórskim Obserwatorium Meteorologicznym została podpisana deklaracja w sprawie zagospodarowania szczytu. Zakres prac to nie tylko remont dolnego spodka należącego do IMGW. Poznajcie szczegóły. 📢 Niesamowita brama w lesie na Dolnym Śląsku! To dawna sztolnia Ernestine - rówieśniczka Lisiej Sztolni - jak ją znaleźć? Zdjęcia Kto zobaczy ukryty w lesie, niesamowity kamienny portal, ten nie dowierza własnym oczom. Znają go jedynie pasjonaci historii, grzybiarze i wielbiciele gór wspinający się na szczyt Barbarki. Mało kto wie, że to relikt rówieśniczki słynnej Lisiej Sztolni, której korytarz wydążono przelotowo pod górą. Niegdyś było to nie tylko miejsce pracy, ale i jedno z najpopularniejszych miejsc turystycznych! Zapraszamy na spacer tropem tajemniczego portalu, uważanego za najpiękniejszy w całym regionie.

📢 Wiemy, gdzie znajdują się najlepsze plaże w Polsce! Najnowszy ranking ujawnia najpiękniejsze miejsca wybrzeża na wakacje 2024 Travelist.pl opublikował najnowszy Ranking Polskich Plaż 2024, w którym tysiące internautów wybrały najlepsze kąpieliska w kraju. W tym roku po raz pierwszy nagrody przyznano w pięciu różnych kategoriach. Sprawdź, które plaże zdobyły tytuł najlepszych i gdzie warto spędzić czas w wakacje 2024. 📢 Tu jest jak w Prowansji. Na plantacjach blisko Jeleniej Góry zakwitła lawenda. Pachnie obłędnie i cudnie wygląda. Zrobicie świetne zdjęcia Nie trzeba jechać do Prowansji, by poczuć urok tej francuskiej krainy. Blisko Jeleniej Góry zachwycą was pola lawendowe. Rośliny właśnie zakwitły. Uprawy ciągną się po horyzont. Zapach jest obłędny, a widoki jasnofioletowych plantacji są fantastyczne. Zrobicie tu świetne zdjęcia. W galerii znajdziecie opisy plantacji i wskazówki dojazdu. Wybierzcie się koniecznie!

📢 Idealna wycieczka dla miłośników przyrody. Odpoczniecie wśród kwiatów i krzewów. Gospodarze ogrodów przygotowali wiele atrakcji. Sprawdźcie Taka okazja jest raz w roku. Skorzystajcie z tego, że właściciele domostw z pięknymi ogrodami na Pogórzu Izerskim otwierają furtki i zapraszają do siebie. Odpoczniecie wśród kwiatów i krzewów. Dowiecie się, jak zakładać tak cudne ogrody, spróbujecie lemoniad i innych smakołyków. W ten weekend trzy ogrody na Pogórzu Izerskim czekają na was. 📢 Drugie życie Miedzianki, wsi w Rudawach Janowickich, nabiera tempa. Właśnie powstało tu Muzeum Militariów. Otworzyli je Alicja i Marcin Miedzianka, wieś w Rudawach Janowickich, słynna w XIX wieku z browaru i wczasowisk, skazana w PRL na likwidację i zapomnienie z powodu górniczej przeszłości, przemienia się w miejsce dla wyjątkowych turystów, takich, którzy kochają niezadeptane szlaki, odkrywanie ciekawych miejsc i poznawanie ludzi, zakochanych w Rudawach Janowickich. Takich jak Alicja Majewska i Marcin Gajewiak. Porzucili Warszawę dla Miedzianki i prowadzą tu niezwykły hostel "Stara Szkoła". Niedawno otworzyli także Muzeum Militariów.

📢 Czy nowy zarząd województwa będzie kontynuować rewitalizację linii kolejowych na Dolnym Śląsku? Jasna deklaracja marszałka Samorząd województwa dolnośląskiego od wielu lat inwestuje w tabor kolejowy i odtworzenie nieczynnych linii. W naszym regionie wróciły połączenia do Świeradowa Zdroju, a wkrótce wrócą do Karpacza. Czy nowe władze Dolnego Śląska zamierzają podtrzymać kierunek zmian i linie do Lwówka Śląskiego, z Mysłakowic przez Kowary do Kamiennej Góry - będą zrewitalizowane? 📢 Dr Irena Eris Żeglarskie Mistrzostwa Polski Kobiet – olimpijka z Tokio najlepsza Kolejna edycja żeglarskich mistrzostw Polski kobiet za nami. Przez cały weekend w Sopocie trwała zawzięta walka o najlepsze wyniki, a warunki na akwenie nie należały do najłatwiejszych. Na starcie stanęło 14 załóg rywalizujących na jachtach RS21 w dwóch kategoriach: profesjonalnej oraz amatorskiej. Mistrzostwo Polski wywalczyła załoga YKP Szczecin z Magdaleną Kwaśną, olimpijką z Tokio w klasie ILCA 6 za sterem.

📢 75-letni Stanisław Włodarczyk z Legnicy chce popłynąć kajakiem z Malczyc do Szczecina. Spływ dedykuje choremu na glejaka Piotrusiowi 75-letni Stanisław Włodarczyk z Legnicy w szczytnym celu planuje 2-tygodniowy spływ kajakiem po Odrze. Płynąc, chce nagłośnić zbiórkę na leczenie 9-letniego Piotrka Kozyry, u którego wykryto glejaka. Rodzina zbiera środki na kosztowną operację. Więcej poniżej. 📢 Areszt dla właścicieli złomowiska z Wałbrzycha. Policjanci zabezpieczyli warte 1,8 mln zł samochody Blisko dwa miliony złotych są warte luksusowe samochody, które zabezpieczyła policja w Wałbrzychu. Należą do właścicieli złomowiska na Sobięcinie, którym zarzucono zlecenie podpalenia ciężarówek w Wałbrzychu na innym złomowisku przy ul. Długiej. Pisaliśmy o tym pożarze dwa lata temu. Wybuchł w nocy 18 czerwca 2022 roku, obudził mieszkańców Piaskowej Góry, a wystrzały opon i wybuchy słychać było w całej okolicy. Zatrzymani to ci sami ludzie, którzy są także podejrzani o terroryzowanie ludzi kwasem masłowym. W Wałbrzychu i okolicy uchodzą za gangsterów.

Tak się działo podczas 10. jubileuszowego Nocnego Wrocław Półmaratonu 2024. Mamy Wasze zdjęcia - zobaczcie! Nocny Wrocław Półmaraton - Sukcesem zakończył się jubileuszowy bieg z udziałem 11 tysięcy uczestników z 30 krajów W nocy z soboty na niedzielę (15-16 czerwca), Wrocław gościł 10. Nocny Wrocław Półmaraton. W wydarzeniu wzięło udział prawie 11 tysięcy biegaczy z aż trzydziestu krajów. Uczestnicy pokonali dystans 21,0975 km, a ostatni z nich dotarli na metę w nocy. Nasz fotoreporter uwiecznił zmagania maratończyków. Czy biegłeś lub kibicowałeś? Odnajdź się na naszych zdjęciach!

