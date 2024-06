Prasówka tygodniowa z 30.06.2024 w Świeradowie-Zdroju. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

W upalne wakacyjne dni nie ma to jak wypoczynek nad wodą. Hitem w Kotlinie Jeleniogórskiej są spływy rzeką Bóbr. Z roku na rok przybywa przystani i firm organizujących spływy kajakiem lub pontonem. Sprawdźcie, jakie są trasy spływów, ile kosztują, gdzie zarezerwować sprzęt.

Podczas niedzielnych pikników na Przystanku Rondo najlepsze wrocławskie wokalistki wykonują repertuar, który zadowoli zarówno młodszych, jak i starszych odbiorców. W niedzielę na plenerowej scenie wystąpi dla Państwa Nikola Warda. W pierwszej części wieczoru usłyszymy radosne piosenki dla dzieci, a w drugiej – popularne hity muzyki rozrywkowej. Ten niedzielny wieczór to doskonała okazja do spędzenia czasu z przyjaciółmi i rodziną w atmosferze muzyki na żywo i dobrej zabawy.

W sobotni poranek, 22 czerwca wałbrzyska policja została wezwana na skwer u zbiegu ul. Andersa i Wysockiego, gdzie ktoś porzucił trumnę. Wykluczono podejrzenie zbeszczeszczania zwłok jako, że trumna była nowa. Podejrzewano kradzież. Co wykazały poszukiwania policji? Będziecie zaskoczeni.

Mija tydzień od dramatu, który rozegrał się w Boguszowie - Gorcach. Dokładnie w piątek, po godz. 18.00 Mateusz został zaatakowany i pocięty mieczem samurajskim. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera na budynku. Ofiara bandyckiego ataku cudem przeżyła. Mężczyzna miał odciętą dłoń i dwie głębokie rany nóg. Stracił mnóstwo krwi. Dziś dochodzi do siebie, a jego bliscy proszą o pomoc w rehabilitacji.

Jeśli kochacie poezję, muzykę i lubicie się pośmiać, to zapraszamy Was serdecznie do Jeleniej Góry, gdzie odbędzie się nietuzinkowy spektakl słowno-muzyczny pt. „Bajki nie tylko dla dorosłych. Nowicki u Norwida…daje słowo”. Wydarzenie oparte jest na prezentacji utworów poetyckich znanego dolnośląskiego artysty Grzegorza Nowickiego, odbędzie się 7 września o godz. 19.00.