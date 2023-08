Przegląd prasy z tygodnia 6.08.2023. Co działo się w Świeradowie-Zdroju. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Świeradowa-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.07 a 5.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wysypisko w Jaworze, choć nielegalne i niebezpieczne nadal istnieje. Prokurator wyjaśnia. Zobacz film”?

Przegląd tygodnia: Świeradów-Zdrój, 6.08.2023. 30.07 - 5.08.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wysypisko w Jaworze, choć nielegalne i niebezpieczne nadal istnieje. Prokurator wyjaśnia. Zobacz film Prokuratura Okręgowa w Legnicy prowadziła postępowanie przygotowawcze w formie śledztwa dotyczące pożaru, który miał miejsce w czerwcu 2019 roku na terenie Jawora przy ulicy Starojaworskiej. Był tam między innymi arsen i inne niebezpieczne odpady. 📢 8 niesamowitych kąpielisk na Dolnym Śląsku. Idealne miejsca na weekend nad wodą we Wrocławiu i okolicach. Gdzie leży „dolnośląskie morze"? Które kąpieliska na Dolnym Śląsku są najlepsze? Gdzie warto zaplanować weekendowy wypoczynek nad wodą? Wyszukaliśmy 8 miejsc niedaleko Wrocławia, w których możecie się poczuć niemal jak nad morzem. Na tych kąpieliskach zrelaksujecie się, zabawicie, a nawet pozwiedzacie zabytki. Które z nich są płatne, które nadają się dla dzieci? Przekonajcie się – zapraszamy do galerii 8 najlepszych kąpielisk Dolnego Śląska.

📢 Harleyowcy opanowali Karpacz. Zaczyna się 16. Polish Bike Week. Największa na Dolnym Śląsku impreza motocyklowa Harleyowcy ciągną pod Śnieżkę. Od 3 do 6 sierpnia w Karpaczu odbywa się Polish Bike Week. Od 16 lat przyjeżdżają na niego motocykliści z całej Europy. To okazja do zaprezentowania wypieszczonych maszyn, udziału w wielkiej paradzie ulicami Karpacza oraz zabawie na koncertach rockowych i bluesowych. Dla wczasowiczów to jedyny moment, by zrobić sobie zdjęcie na tle fantastycznych maszyn. Poznajcie program zlotu harleyowców. Kiedy zaplanowano widowiskową paradę?

Tygodniowa prasówka 6.08.2023: 30.07-5.08.2023 Świeradów-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Świeradowie-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Katastrofa w Szybach Siostrzanych: 33 tragicznie zmarłych górników odprowadzał tłum. Pozostał po nich pomnik w Wałbrzychu - zdjęcia Największa katastrofa górnicza przedwojennego zagłębia wałbrzyskiego miała miejsce 94 lata temu - 29 lipca 1929 roku w Szybach Siostrzanych (Schwesterschachte) w Sobięcinie - dzisiejszej dzielnicy Wałbrzycha. Kilka dni później pochowano jej ofiary, tragicznie zmarłych żegnało całe miasto. Warto też pamiętać, że na cmentarzu przy ul. Cmentarnej w Wałbrzychu pozostał przejmujący pomnik górniczej Piety z nazwiskami ofiar tragedii sprzed lat.

📢 W Świeradowie-Zdroju seniorzy będą mogli bezpłatnie sprawdzić stan swojego serca. Test jest nieinwazyjny i bezdotykowy Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyna zgonów w Polsce. Jednym ze sposobów na odwrócenie tego trendu jest budowanie świadomości dotyczącej prewencji chorób naczyniowo-sercowych. Kluczowymi elementami są prewencja oraz rehabilitacja kardiologiczna. Wiedzę w tym zakresie będą przekazywać w Świeradowie-Zdrój organizatorzy kampanii „Akcja Kardioprotekcja”. Akcja potrwa 9 i 10 sierpnia. 📢 Rusza Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu. Będą spotkania z aktorami, pokazy filmowe, parada komediantów oraz koncerty Do Lubomierza od 25 lat na Festiwal Filmów Komediowych zjeżdżają miłośnicy polskich komedii. Tu mogą poznać najnowsze produkcje, zebrać autografy, porozmawiać z aktorami i jeszcze raz powrócić do kultowego filmu "Sami Swoi". XXVI Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych rozpocznie się 4 sierpnia i potrwa do 6 sierpnia. Wśród gości festiwalu są między innymi Piotr Pręgowski, Laura Łącz i Justyna Sieńczyłło. Co w programie festiwalu?

📢 Na Dolnym Śląsku kręcą serial "Prosta sprawa" na podstawie kryminału Wojciecha Chmielarza. Statyści poszukiwani! Akcja powieści sensacyjnej "Prosta sprawa" Wojciecha Chmielarza rozpoczyna się w Jeleniej Górze, a potem przenosi się do innych karkonoskich miejscowości. I toczy się wartko. Bohater zostaje wplątany w niebezpieczną grę. Grożą mu gangsterzy, mafia czeska i romska. Za kryminał Chmielarza wzięli się filmowcy. W sierpniu ekipa pojawi się w Kotlinie Jeleniogórskiej. Realizatorzy szukają statystów. Kto może zagrać w serialu? Gdzie się zgłosić? W jakich miastach będzie kręcony serial? Przeczytajcie poniżej. 📢 Prasówka z lipca 2023. Sprawdź, co działo się w Świeradowie-Zdroju. Czy jesteś na bieżąco? Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lipcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Świeradowa-Zdroju najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Zalew w Radkowie otwarty po remoncie! Turystyczny hit ze zjeżdżalniami wodnymi, wodospadem i największym w Polsce Ninja Water Park ZDJĘCIA”?

📢 Budowa Parku Wodnego w Jedlinie - Zdroju. To będzie nie tylko letni basen odkryty, także wodne place zabaw. Zaglądamy na plac budowy ZDJĘCIA W Jedlinie-Zdroju ruszyła największa inwestycja we współczesnej historii miasta, jaką jest budowa letniego Parku Wodnego Aktiv Jedlina. Przy ul. Kłodzkiej pracują już ciężkie maszyny, a mieszkańcy Aglomeracji Wałbrzyskiej już nie mogą się doczekać, kiedy całość będzie gotowa. Park Wodny będzie jedynym takim miejscem w okolicy. Budowa pierwszej części kompleksu pochłonie ok. 14 ml mln zł, z czego 5 mln zł to rządowe dofinansowanie z Polskiego Ładu. 📢 WEEK Zaplanuj czas na ceramikę w Bolesławcu, chleby i pierniki w Jaworze, przysmaki karkonoskie w Jeleniej Górze i Jakuby w Zgorzelcu Na Dolnym Śląsku w sierpniu z pewnością nie będziecie się nudzić. W tym miesiącu odbywają się cykliczne imprezy, związane ze specjalnościami dolnośląskich miast. Niektórzy przyjeżdżają specjalnie na nie, by posmakować lokalnych produktów, kupić ciekawe pamiątki i posłuchać dobrych wykonawców. Poznajcie terminy najciekawszych dużych wydarzeń i zarezerwujcie sobie na nie czas.

