Przegląd prasy z tygodnia 30.07.2023. Co działo się w Świeradowie-Zdroju. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Świeradów-Zdrój, 30.07.2023. 23.07 - 29.07.2023: top 3 artykuły

📢 Seniorze, te ulgi są dla Ciebie! Tańszy wypoczynek i podróże - jak z nich skorzystać? Osoby starsze w 2023 roku mają dostęp do szeregu niezwykle atrakcyjnych zniżek i ulg, które stanowczo poprawiają ich prosperowanie w życiu. Ulgi te nie są dla wszystkich, a do skorzystania z części z nich trzeba spełnić konkretne wymogi. Co warto wiedzieć o zniżkach i ulgach dla seniorów? 📢 Makabryczne odkrycie! Zwłoki mężczyzny wyłowione ze zbiornika Witoszówka. Policja ustala tożsamość Ciało pływające w zbiorniku Witoszówka w Świdnicy zostało dostrzeżone w sobotni poranek (29 lipca) około godz. 7. Makabrycznego odkrycia dokonali wędkarze.

📢 Oszałamiająca kariera naleśników z jagodami z Chatki Górzystów w Górach Izerskich. Ciągną tu rowerzyści oraz piesi To legendarna potrawa. Naleśniki z jagodami z Chatki Górzystów w Górach Izerskich słynne są na całą Polskę. Każdy pieszy turysta czy rowerzysta chce ich spróbować. Za przykładem Chatki Górzystów, także w innych schroniskach w Karkonoszach i Górach Izerskich zaczęli serwować takie naleśniki. Jednak tylko tutaj smakują tak niezwykle. Jaka jest tajemnica przepisu?

📢 Oszałamiająca kariera naleśników z jagodami z Chatki Górzystów w Górach Izerskich. Ciągną tu rowerzyści oraz piesi To legendarna potrawa. Naleśniki z jagodami z Chatki Górzystów w Górach Izerskich słynne są na całą Polskę. Każdy pieszy turysta czy rowerzysta chce ich spróbować. Za przykładem Chatki Górzystów, także w innych schroniskach w Karkonoszach i Górach Izerskich zaczęli serwować takie naleśniki. Jednak tylko tutaj smakują tak niezwykle. Jaka jest tajemnica przepisu?

Tygodniowa prasówka 30.07.2023: 23.07-29.07.2023 Świeradów-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Świeradowie-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 7 zaskakujących ciekawostek o Karkonoszach. Czemu Liczyrzepa liczył rzepy, kiedy wysłano pierwszą pocztówkę z Karpacza i inne historie z gór Karkonosze są może niższe od Tatr, ale skrywają nie mniej tajemnic, niezwykłości i niespodzianek. Zebraliśmy dla was 7 ciekawostek i opowieści o Karkonoszach, które sprawią, że nabierzecie ochoty na zwiedzanie tego niezwykłego pasma. Gdzie w Karkonoszach lądowały samoloty pasażerskie albo co ukazywała najstarsza pocztówka z Karpacza? Skąd wzięła się nazwa Karkonosze? Na te i więcej pytań znajdziecie odpowiedzi w naszej galerii.

📢 Dramat rodziny dzików. Dwie sieroty żyją w centrum dolnośląskiego miasta, ich matka zginęła potrącona przez samochód Mieszkańcy Wałbrzycha przechodzący przez Plac Teatralny w środowe popołudnie (26 lipca 2023) mogli usłyszeć donośne chrupanie. Lokalizujący ten nietypowy dźwięk dostrzegli dwa młode dziki posilające się tuż przy przystankach autobusowych przy ruchliwej ul. Sikorskiego. Udało nam się odtworzyć los tych warchlaków. To sieroty, ich matkę i śmiertelnie potraciło auto, straciły też dwoje rodzeństwa. Same ryzykują każdego dnia żyjąc przy dwupasmówce. 📢 Zalew w Radkowie otwarty po remoncie! Turystyczny hit ze zjeżdżalniami wodnymi, wodospadem i największym w Polsce Ninja Water Park ZDJĘCIA Zalew w Radkowie otwarty po kapitalnym remoncie! Na ten moment czekali mieszkańcy Dolnego Śląska, a zwłaszcza Wałbrzycha, Kłodzka czy Dzierżoniowa i Świdnicy. Prace trwały dwa lata i kosztowały 5 mln zł. Pieniądze pochodzą z rządowego dofinansowania. Na miejscu mnóstwo atrakcji, m.in. jeden z największych parków wodnych w Polsce - Ninja Water Park, a od 29 lipca także splash tower - ogromna wieża ze zjeżdżalniami i 10 metrowym wodospadem.

📢 Handlowali ludźmi nadal przebywają na wolności. Są wśród nich dolnoślązacy, zdjęcia, rysopisy Art. 189a *§ 1. Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Tylko tyle grozi osobie, która dopuszcza się takiego przestępstwa w Polsce. Pomimo wysokiej wykrywalności tych przestępstw, nadal na wolności są przestępcy, którzy nie liczą się z czyjąś wolnością. Poszukuje ich policja w całej Polsce, być może ta publikacja przyczyni się do schwytania któregoś z nich. 📢 Holenderscy kolaboranci Hitlera nie ponieśli kary za swoje zbrodnie Po wojnie 150 tys. Holendrów zostało aresztowanych i oskarżonych o kolaborację z Niemcami i zbrodnie wojenne – mówi Bas von Benda-Beckmann, holenderski historyk, autor książki „Anne Frank i jej towarzysze. Bohaterowie „Dziennika” w obozach zagłady”.

📢 Pacjenci czekają na leki z osocza! Można oddawać je częściej niż pełną krew, a dawcy mają takie same przywileje. Eksperci apelują o pomoc Osocze krwi to życiodajny płyn, który jest surowcem do produkcji niezmiernie ważnych leków. Eksperci ostrzegają, że kryzys związany z jego dostępnością pogłębia się. Liczba chorych, którzy potrzebują leków osoczopochodnych wciąż rośnie, tymczasem wskutek pandemii nastąpił spadek dawstwa. Wyjaśniamy, czym są leki z osocza i kiedy są stosowane, a także skąd wynikają problemy z jego dostępnością. Specjaliści mówią także o pracach nad poszerzeniem rekompensat dla dawców – wszystko po to, by ratować zdrowie i życie potrzebującym. 📢 Koronawirus nie odpuszcza? Śmiertelny wirus MERS-CoV zdiagnozowany u 28-latka. Szczepionki wciąż nie ma Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o przypadku zachorowania na koronawirusa MERS-CoV. 28-letni mężczyzna z miasta Al Ain w Abu Zabi został zdiagnozowany potencjalnie śmiertelnym wirusem. Przetestowano 108 osób, z którymi chory miał kontakt. Do tej pory nie potwierdzono żadnej wtórnej infekcji.

📢 Niebezpieczny dym z pożaru. Jak chronić się przed następstwami? Sprawdź przydatne wskazówki Pożary latem to wciąż częsty scenariusz. Wysokie temperatury, suche podłoże, ogniska, grille czy rzucone gdziekolwiek niedopałki to prosty przepis na wzniecenie ognia. Ogień i dym mogą spowodować wiele problemów zdrowotnych, a nierzadko doprowadzić też do śmierci. Jak możemy się chronić przed dymem z pożaru? 📢 Muchy zjadają ich żywcem. Koszmar mieszkańców Ligoty Pięknej pod Wrocławiem. Sanepid zamknął dwa markety Ligota Piękna to niewielka miejscowość pod Wrocławiem, gdzie spokój mieszkańcom od lat zatruwają muchy w ilości znacznie przekraczającej normę. Wiosną i latem nie można wyjść z domu, a ostatnio sanepid zamknął jedyne dwa markety w okolicy z powodu owadów latających wokół żywności. "Jest źle, a nikt nie chce pomóc" - pisze Gazecie Wrocławskiej pani Iwona, mieszkanka Ligoty Pięknej pod Wrocławiem.

📢 Życzenia Prezesa Rady Ministrów z Okazji Święta Policji Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki złożył wszystkim funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Policji życzenia z okazji Święta Policji. 📢 Pole dance na dachu Galerii Dominikańskiej. Zobaczcie, jak instruktorki i uczennice z wrocławskiej szkoły tańczyły na rurze W sobotę (22.07) na dachu Galerii Dominikańskiej odbyły się pokazy tańca na rurze. Akrobatyczne umiejętności prezentowały instruktorki i uczennice z wrocławskiej szkoły tańca Royal Pole Dance Academy. Ależ one są wygimnastykowane! Mamy dla Was mnóstwo zdjęć i film. Zobaczcie. 📢 Zoo w Łącznej z nowymi atrakcjami. Będą dwie nowe strefy tematyczne. Otwarcie w lipcu 2023 ZDJĘCIA, FILM Zoo w Łącznej w gminie Mieroszów w powiecie wałbrzyskim jest lubiane i popularne w regionie. Mniejsze i tańsze od Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu, ale także bardziej kameralne. A to cenią sobie turyści. Co ciekawe, Zoo w Łącznej posiada jedyną w Polsce grupę wilków polarnych. A jeszcze w lipcu tego roku planowane jest otwarcie strefy Australii oraz strefy Ameryki Południowej.

