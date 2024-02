Prasówka ze stycznia 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Świeradowie-Zdroju? Bądź na bieżąco

„Na Wspólnej” to jeden z najstarszych polskich seriali telewizyjnych. Produkcja już od ponad 21 lat oferuje Polakom możliwość podglądania perypetii przyjaciół i ich rodzin, wzajemnego wsparcia i ciepła, jakim się obdarzają, a to przy udziale znanych gwiazd, zdolnych debiutantów oraz utalentowanych twórców. Zobacz, jak zmieniała się obsada, w tym Bożena Dykiel, Joanna Jabłczyńska, Ewa Gawryluk oraz Waldemar Obłoza.

Do śmiertelnego wypadku na torach doszło dzisiaj, 29 stycznia na linii kolejowej Wrocław - Jelenia Góra. Potrącony został 37-letni mężczyzna z powiatu wałbrzyskiego. Do tragedii doszło za stacją Boguszów - Gorce Zachód. Na miejscu pracują służby, w tym policja i prokurator. Niektóre pociągi mają nawet 100 minut opóźnienia

O dolnośląskiej kopalni rud cynku i kobaltu w Krobicy koło Mirska słyszało niewiele osób. Wieś znajduje się z daleka od turystycznych szlaków. Ta niedoceniana perełka Gór Izerskich ma szansę zaistnieć dzięki przywróceniu pociągów na trasę z Mirska do Świeradowa-Zdroju. Pociąg po drodze zatrzymuje się na przystanku w Krobicy. A stąd jest kilka minut do Podziemnej Trasy Turystycznej Kopalni św. Jana. Wybierzcie się tam na wycieczkę!

Uspokaja Was otoczenie przyrody, zieleni i obserwowanie płynącej wody? Może warto poszukać takiego zacisza dla siebie. Oto najładniejsze domy na sprzedaż w różnych częściach Dolnego Śląska. Do remontu i gotowe do zamieszkania. Prezentujemy zdjęcia, ceny i szczegóły aktualnych ofert z serwisu https://www.otodom.pl/.

Kiedy zima znowu panuje w Polsce, wszyscy marzymy o wypoczynku w cieple – gorące źródła termalne nadają się do tego idealnie. Ale które termy w Polsce są najlepsze, a przynajmniej cieszą się najlepszą opinią wśród użytkowników? Sprawdziliśmy to! Zapraszamy do galerii, w której znajdziecie ranking 15 najpopularniejszych term w Polsce, ułożony według opinii internautów. To świetna podpowiedź, gdzie wybrać się już w najbliższy weekend.