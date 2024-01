Tomasz Adamek na obozie w Świeradowie-Zdroju. Góral szykuje się do starcia z Khalidowem na gali KSW

To nie jest tak, że przyjechałem tu bez treningu. Codziennie coś robię w domu - biegam, chodzę na siłownię, basen, do sauny, dlatego zawsze mówię żonie, że nie wstydzę się rozebrać przed nią. Mam 47 lat, jestem dziadkiem, ale trzeba trzymać linię sportowca. Od przyszłego tygodnia zaczniemy sparingi. Trzeba się pobić w ringu i być gotowym na 24 lutego - powiedział Tomasz Adamek .

Obserwuję Khalidova odkąd dowiedzieliśmy się, że Tomek będzie z nim walczyć. To agresywny gość, który wychodzi, by walczyć, ale Tomek też lubi walczyć. Tomek nie walczył od 5 lat, ale jak na niego patrzę, wygląda jakby nigdy nie opuścił ringu. Dla mnie to szokujące, ale Tomek to czempion. To będzie ekscytująca walka - wyznał Gus Curren, trener Adamka.