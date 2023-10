Tygodniowy przegląd prasy 8.10.2023: Świeradów-Zdrój, 1.10-7.10.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Świeradowa-Zdroju

2 października po godz. 6 rano w okolicy Jaczkowa (powiat wałbrzyski) na torach został śmiertelnie potrącony mężczyzna. Na miejscu pracują służby. Na trasie kolejowej ze Szklarskiej Poręby do Wrocławia Głównego trwają utrudnienia.

Od 1 października rozpoczął się nowy sezon rozliczeniowy w sanatoriach. Kuracjusze zapłacą za pobyt nawet o 11 zł mniej dziennie niż w okresie od początku maja do końca września. Wybierając się do uzdrowiska jesienią i zimą można zaoszczędzić do 300 zł. Zobacz, jaki pokój jest obecnie najtańszy.