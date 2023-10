Prasówka tygodniowa z 1.10.2023 w Świeradowie-Zdroju. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

,,Nic w trakcie moich przygotowań do tego sezonu nie zapowiadało, że ten sezon będzie fatalny. Wystartowałam tylko raz. Sezon przepracowałam bardzo mocno, a później wkradł się chaos. Bardzo mi przykro, że tak wyszło. Cieszę, że to nie sezon olimpijski'' - mówiła podczas Gali Gigantów Polska Press Maria Andrejczyk. 27-latka lekkoatletka specjalizuje się w rzucie oszczepem. Na igrzyskach olimpijskich w Tokio wywalczyła srebrny medal.

Słoneczna Malta chce przyciągać turystów przez cały rok, a nie tylko latem. Dlatego władze kraju ogłosiły specjalną promocję: rabat o wartości niemal 1400 zł dla tych, którzy zdecydują się spędzić jesienny urlop na pełnej atrakcji wyspie Gozo. Jak go zdobyć? Co można robić jesienią na Gozo? Sprawdźcie w naszym poradniku.

Najnowszy raport Krajowego Rejestru Długów dotyczący zadłużenia mieszkańców miast i powiatów w Polsce, a także mieszkającego w nich odsetka dłużników wymienia również samorządy na terenie Dolnego Śląska. Jak podaje PAP, w czołówkach poszczególnych kategorii kilka razy przewija się Wałbrzych.

Do śmiertelnego wypadku doszło dzisiaj, 27 września na trasie pomiędzy Legnicą a Złotoryją. Około godz. 11:00 na drodze wojewódzkiej 364 samochód wypadł z drogi, uderzył w drzewo i zapalił się.

Do pożary w szpitalu w Gryfowie Śląskim w powiecie lwóweckim doszło dzisiaj, 27 września ok. godz. 13.00. Na oddziałach szpitalnych pojawił się gęsty dym. Natychmiast ewakuowano ponad stu pacjentów i personel medyczny. Pierwsi do akcji gaszenia pożaru ruszyli ratownicy medyczni z pogotowia ratunkowego, jak się okazało pracują także jako strażacy!