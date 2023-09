Przegląd prasy z tygodnia 17.09.2023. Co działo się w Świeradowie-Zdroju. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Świeradowa-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.09 a 16.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wypadek Cessny na Dolnym Śląsku. Pilot nie miał doświadczenia, a organizator lotów - certyfikatu. Sprawą zajmie się prokurator”?

Przegląd tygodnia: Świeradów-Zdrój, 17.09.2023. 10.09 - 16.09.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wypadek Cessny na Dolnym Śląsku. Pilot nie miał doświadczenia, a organizator lotów - certyfikatu. Sprawą zajmie się prokurator Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych zajęła się wypadkiem, do którego doszło 25 czerwca 2023 r. we wsi Dąbrowica pod Jelenią Górą. Mały samolot marki Cessna 182L wpadł do rzeki Bóbr. Powiadomiono prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o podejrzeniu naruszenia przepisów Ustawy Prawo lotnicze i Prokuraturę Rejonową w Jeleniej Górze. Dlaczego samolot wpadł do rzeki? 📢 Warzywa prosto od rolnika. Ile kosztują i gdzie szukać? Ziemniaki, marchew, pomidory czy kapustę można kupić w okolicy Wielu rolników jest gotowych sprzedać swoje produkty bezpośrednio klientom, a ci chętnie kupowaliby bez pośredników. Czasem trudno obu stronom skontaktować się ze sobą. Dlatego ponad 3 lata temu powstał Polski e-bazarek. Zapraszamy na cykl poradników, jak kupować prosto od rolnika. Tym razem sprawdzamy, ile kosztują warzywa bezpośrednio z gospodarstwa.

📢 Nowe puzzle dla graczy – zestawy z Wiedźmina, Dragon Ball, Diablo 4 i nie tylko. Pięknie będą wyglądać też na ścianie już po złożeniu Gracze kochają wszystkie gadżety wiążące się z ulubionymi grami i gamingiem ogólnie. Najnowsze wzory puzzli powinny więc im przypaść do gustu, tym bardziej że inspirowane są takimi markami, jak Wiedźmin, Assassin's Creed czy nawet kultowym komiksem Thorgal. Zobacz koniecznie, ponieważ nowe zestawy robią duże wrażenie.

📢 Nowe puzzle dla graczy – zestawy z Wiedźmina, Dragon Ball, Diablo 4 i nie tylko. Pięknie będą wyglądać też na ścianie już po złożeniu Gracze kochają wszystkie gadżety wiążące się z ulubionymi grami i gamingiem ogólnie. Najnowsze wzory puzzli powinny więc im przypaść do gustu, tym bardziej że inspirowane są takimi markami, jak Wiedźmin, Assassin’s Creed czy nawet kultowym komiksem Thorgal. Zobacz koniecznie, ponieważ nowe zestawy robią duże wrażenie.

Tygodniowa prasówka 17.09.2023: 10.09-16.09.2023 Świeradów-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Świeradowie-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Program pełen atrakcji, pełna gotowość i wielkie sportowe emocje - największa w Polsce impreza biegowa za 10 dni! Tradycyjnie ostatni weekend września upłynie pod znakiem największej imprezy biegowej w Polsce. W samym sercu kraju wystartuje ponad 10 tys. biegaczy w aż czterech biegach. Pojawią się polskie i europejskie narodowe reprezentacje zespołów biegowych, znakomici goście, uwielbiani wolontariusze. Co więcej? 34 strefy kibicowania na całej trasie, koncerty, happeningi i atrakcje dla całych rodzin sportowców i kibiców w miasteczku biegacza.

Wszyscy czekamy na 45. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski oraz biegi towarzyszące: Bridgestone Sztafetę Maratońską, Nice To Fit You Warszawską Dychę, Nationale-Nederlanden Mini Maraton oraz wewnątrz maratońską konkurencję drużynową - TEAM UP! Europe i TEAM UP! Everyone.

📢 W dolnośląskim pałacu jak na Wawelu. Odkryto XVI-wieczne freski, obiekt można już zwiedzać ZDJĘCIA Pałac w Ciechanowicach w Rudawach Janowickich nazwa się często dolnośląskim Wawelem. Bo choć nie dorównuje krakowskiemu zamkowi wielkością, to malowidła ścienne, jakie odkryto na ścianach pałacu w Ciechanowicach, są imponujące. Równie duże wrażenie robią ogromne przypałacowe ogrody w stylu angielskim, włoskim i francuskim. Zabytek można od niedawna zwiedzać. Jego remont trwał 12 lat. 📢 Smażone kotlety na 9 sposobów. Polecamy sprawdzone przepisy na pyszny obiad z mięsem. Proste dania, którymi najesz się do syta Jak zrobić najlepsze smażone kotlety? Mamy na to 9 sprawdzonych przepisów. To m.in. kotlety po zbójnicku zapiekane z pysznym farszem, delikatne sznycelki z indyka i rewelacyjne kotlety mielone nadziewane pieczarkami. Wszystkie potrawy zrobisz bez trudu i zjesz z apetytem. Przekonaj się i przygotuj wyśmienity obiad z mięsem dla całej rodziny. Wypróbuj nasze przepisy.

📢 Glamping staje się coraz bardziej popularny. Poznajcie siedem najlepszych miejscówek na Dolnym Śląsku Nie w budynku, a na łonie natury. Nie w siermiężnych namiotach, ale w luksusowych warunkach. Na Dolnym Śląsku furorę robią miejscówki glampingowe. Powstają głównie tam, gdzie są cudowne widoki, słychać szum drzew i śpiew ptaków. Sprawdźcie, gdzie są najlepsze glampingi na Dolnym Śląsku i ile kosztuje nocleg. 📢 Partia PJJ zarejestrowała listy wyborcze w Legnicy To nowa formacja wyborcza o charakterze katolickim, której liderem jest prezydent Siemianowic Śląskich. 📢 Paznokcie na wrzesień 2023 to kolory i zdobienia, które odmienią twoją dłoń. Zobacz jesienne trendy w manicurze Modne paznokcie na wrzesień to propozycja manicure, który nie tylko ozdobi dłoń, ale także przegoni jesienną chandrę! Bo przecież pięknie zrobione pazurki poprawią humor każdej kobiecie. A co będzie na topie w tym czasie? Koniecznie zobacz!

📢 Michałowice, dolnośląska wioska, którą upodobali sobie artyści. Dojedziecie tu tunelem wykutym w granitowej skale. Widoki was oczarują Przyjeżdżali tu letnicy, szukając kontaktu z naturą i pięknych pejzaży. Tylko tutaj są tak wspaniałe widoki na całe Karkonosze. Docenili to artyści oraz aktorzy, którym michałowickie ścieżki dają natchnienie. Droga do wioski biegnie przez tunel wykuty w granitowej skale. To jak tunel do innego świata! 📢 Znaleziono ciało 17-latka z Wrocławia. Zaginął w drodze do sklepu. Rodzina mówi o morderstwie, policja milczy jak zaklęta 17-letni Sebastian wyszedł z domu w poniedziałek, 4 września o godz. 22:00. Z relacji bliskich wynika, że miał iść do Żabki po picie do szkoły. Od tamtej pory słuch o nim zaginął, telefon był wyłączony. Jego ciało znaleziono w apartamentowcu. Zdaniem rodziny, było związane.

