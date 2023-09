Przegląd prasy z tygodnia 10.09.2023. Co działo się w Świeradowie-Zdroju. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Maciej Wojtkowiak zaginął. 4 września wyjechał z pracy do sklepu. Od tamtej pory nie a z nim kontaktu. Czy ktoś go widział?

Linia z Jeleniej Góry do Lwówka Śląskiego to jedna z najpiękniej poprowadzonych tras kolejowych w Polsce. Wiedzie malowniczą Doliną Bobru między innymi przez słynny wiadukt w Pilchowicach, który na potrzeby filmy Mission Impossible 7, planował wysadzić Tom Cruise. Lwówek Śląski, Wleń, Pilchowice i inne miejscowości powiatu lwóweckiego przez lata były pozbawione komunikacji kolejowej. Teraz jest szansa, że to się zmieni.

We wtorek 5 września, w Oławie odbyła się uroczystość wręczenia dotacji na wsparcie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. W ramach programu "Mały Strażak" ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, trzy pierwsze powiaty otrzymały czeki okolicznościowe na zakup drobnego sprzętu.

Polska jest prekursorem w dziedzinie lewitacji pociągów, a firma Nevomo ogłosiła stworzenie nowej technologii z tym związanej. Co więcej, najnowsze rozwiązanie nie będzie wymagać nowych torów i wykorzysta obecne. To prawdziwa rewolucja wprost z filmów, którą już przetestowano na polskich torach.

Do tej pory saperzy zlikwidowali prawie 1300 pocisków, zapalników do pocisków oraz do granatów moździerzowych. Od blisko dwóch tygodni żołnierze z Patrolu Saperskiego 23. Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca usuwają niewybuchy, odnalezione w Karkonoszach, w okolicach Wodospadu Szklarki w Szklarskiej Porębie. Akcja trwa nadal. Kiedy się zakończy? Sprawdźcie, które szlaki turystyczne są nadal zamknięte i dowiedźcie się, dlaczego to miejsce mieszkańcy nazywają "doliną śmierci".