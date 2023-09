Przegląd prasy z tygodnia 3.09.2023. Co działo się w Świeradowie-Zdroju. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Świeradów-Zdrój, 3.09.2023. 27.08 - 2.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Tragedia na Dolnym Śląsku. W piątkowe popołudnie doszło do śmiertelnego wypadku w Szczytnej (powiat kłodzki), na drodze krajowej nr 8. Pod kołami samochodu ciężarowego zginęła młoda kobieta.

Wybieracie się na jesienne wędrówki w Karkonosze? Nie zdziwcie się, gdy nad głowami zobaczycie helikopter. Maszyna pojawi się przy karkonoskich szlakach oraz nad Śnieżką. Śmigłowiec jest wykorzystywany do transportu ciężkich, drewnianych elementów przy remoncie kładek na szlakach. Sprawdźcie, które trasy będą zamknięte. Helikopter lata także nad Śnieżką. Po czeskiej stronie wygląd szczytu zmienia się nie do poznania. Co stawiają Czesi na Śnieżce? Sprawdźcie.