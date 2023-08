Przegląd prasy z tygodnia 13.08.2023. Co działo się w Świeradowie-Zdroju. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Ciężkie i rzadkie choroby wymagają specjalistycznych, często bardzo drogich leków. Gdy dany środek nie jest w Polsce refundowany w danym wskazaniu i nie da się zapisać na leczenie w ramach badaniach klinicznych, terapię można przeprowadzić w ramach RDTL. Obecnie ratunkowy dostęp do technologii lekowych ma mniej ograniczeń. Od 15 sierpnia na liście leków niepodlegających takiemu finansowaniu zmalała ze 128 do 90 pozycji. Zobacz szczegóły.

Domy jak wodospady i żywe ogrody, pełne kolorowego światła, z klatkami schodowymi jakby utkanymi z lian. To secesja, jeden z najpiękniejszych stylów architektonicznych, który rozkwitł w Europie ponad 100 lat temu. W Polsce zachowało się wiele pięknych budowli w stylu secesyjnym, które warto zobaczyć podczas weekendowych spacerów po mieście. Gdzie znajdują się najpiękniejsze budowle secesyjne w Polsce?

Bomba legnicka to tradycyjne ciastko piernikowe, które pochodzi z Legnicy. Jest to okrągłe ciasto z nadzieniem marcepanowo-owocowym, oblane czekoladą. Bomba legnicka ma długą i ciekawą historię, która sięga XIX wieku. Zobaczcie film, a dowiecie się gdzie możecie jej skosztować w Legnicy.

GIF wycofał w sierpniu wiele leków, choć nie minęła jeszcze połowa miesiąca. Decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego o zakazie sprzedaży dotyczą przede wszystkim leków o działaniu przeciwbólowym, antybakteryjnym i antygrzybiczym jednej z niemieckich firm. Stwierdzono w nich zanieczyszczenie lekiem psychotropowym z grupy benzodiazepin. Również inne farmaceutyki stwarzają zagrożenie dla zdrowia publicznego, co dotyczy m.in. środków stosowanych przy nadciśnieniu płucnym i zaparciach.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Świeradowie-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Mercedes GTR Black Series, Covetta ZR1, Lamborghini Huracan Evo, Maclaren 570 GT, Ferrari 488 Pista oraz Ferrari f8 Tributo zapraszają na imprezę. Nadchodzi Black Diamonds 2023, czyli impreza dla tych, którzy we krwi mają benzynę. To już 8 - 10 września 2023 w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Tanio nie będzie.

Mieszkańcy wałbrzyskiej dzielnicy Sobięcin przyzwyczaili się już do trwających od lat uciążliwości związanych z remontem ul. 1 Maja, jednak tego się nie spodziewali. 8 sierpnia nad skrzyżowaniem z ul. Karkonoską i Sportową unosiły się kłęby kurzu. Trwa wyburzanie budynku 1 Maja 132, a uciążliwości z tym związane zaskakują mieszkańców i przyjezdnych.

Jelenia Góra to miasto położone w Karkonoszach, które każdego roku przyciąga coraz więcej turystów. Bliskość górskich kurortów takich jak Szklarska Poręba czy Karpacz sprawia, że jest to świetne miejsce na bazę wypadową do eksploracji Gór Izerskich czy karkonoskich szlaków. Sprawdzamy jakie darmowe atrakcje czekają na odwiedzających stolicę Karkonoszy.

