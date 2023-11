Prasówka z października 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Świeradowa-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 22.10 a 28.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Domek w Karkonoszach na sprzedaż. Stuletni Domek Artysty w Szklarskiej Porębie do kupienia od zaraz. To wyjątkowe miejsce ZDJĘCIA”?

Jesień to idealna pora na kupowanie i sadzenie drzewek owocowych. Niestety, zadanie nie jest takie proste, jak w przypadku kwiatów jednorocznych, gdyż drzewa pozostaną z nami przez wiele lat i jeśli chcemy w przyszłości uniknąć problemów z ich uprawą, już na początku musimy bardzo starannie je wybadać, uwzględniając przy zakupie co najmniej kilka ważnych kwestii. Sprawdź, jak kupować drzewa owocowe.

Po co skupuje się kasztany i ile można na tym zarobić? Rozpoczyna się jesień, pod drzewami widać pierwsze kasztany. Choć te z parku nie są jadalne, mają swoje zastosowanie m.in. w kosmetologii. Co zrobić, gdy zebraliśmy ich za dużo? Do czego kasztany przydadzą się w domu? Na pewno dzieciom do robienia ludzików, niektórzy zachowują je też w ramach przesądów. Znacznie bardziej opłaca się jednak… zanieść je do skupu. W Polsce przybywa miejsc, gdzie można sprzedać kasztany. Ile płaci się za kilogram? Jak działa skup kasztanów?

Ponad 10 kg konopi indyjskich oraz 54 krzewy zarekwirowała policja w niewielkiej miejscowości pod Wałbrzychem. Zatrzymano też trzy osoby, którym przedstawiono zarzuty - za przestępstwa narkotykowe grozi im nawet 10 lat więzienia.