Przegląd prasy z tygodnia 29.10.2023. Co działo się w Świeradowie-Zdroju. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Świeradów-Zdrój, 29.10.2023. 22.10 - 28.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Marzysz o domku w Karkonoszach? Mały biały domek w górach na własność to marzenie wielu turystów. Ten do niedawna był do wynajęcia, a teraz jest na sprzedaż. Takie oferty to rzadkość. Zobaczcie, jak wygląda zabytkowy Domek Artysty w Szklarskiej Porębie tuż przy górskich szlakach, a jednocześnie niedaleko centrum miasta. Sudecki Domek Artysty to miejsce z duszą, ma ponad 100 lat.

Od zarania dziejów ludzie patrzyli w niebo i przypisywali zjawiskom zachodzącym na nieboskłonie rozmaite znaczenie. Jednym z nich jest zaćmienie Księżyca, które łączone jest z przełomowymi wydarzenia w naszym życiu. Najbliższe będziemy mogli obserwować jeszcze w październiku. Czy rzeczywiście wpłynie w jakikolwiek sposób na nasze samopoczucie?