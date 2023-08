Prasówka tygodniowa z 20.08.2023 w Świeradowie-Zdroju. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Dawna Giełda Staroci w Wałbrzychu, która od maja 2022 roku zmieniła się w Giełdę Staroci, Produktów Regionalnych i Rękodzieła w Wałbrzychu to impreza dla wielbicieli przedmiotów z duszą. W każdą sobotę na Rynku w Wałbrzychu można natrafić na prawdziwe perełki z PRL-u i jeszcze starsze. Wiele z nich można nazwać unikalnymi. Zobaczcie, jakich różności właścicielem można się było stać dziś, 19 sierpnia 2023.

Zamek Świny, jedna z najciekawszych dolnośląskich warowni, właśnie odsłoniła swoje kolejne tajemnice! Prace archeologiczne pozwoliły na odsłonięcie nieznanych pomieszczeń piwnicznych w części tzw. zamku średniego. Natrafiono tam na artefakty, które spoczywały w ukryciu przez wieki! Co już wiadomo o tym odkryciu?

Choć wiele osób kojarzy wysyp grzybów i grzybobrania z jesienią, faktycznie sezon na grzyby zaczyna się najczęściej już w sierpniu. Pod warunkiem, że nie jest on wyjątkowo suchy. W tym roku, po intensywnych opadach na początku drugiej dekady sierpnia, na Dolnym Śląsku sypnęło grzybami, a grzybiarze ruszyli do lasów. Ten letni, zwykle nieco uboższy niż jesienny, wysyp grzybów jest zupełnie inny i trzeba wiedzieć, gdzie się wybrać, by nie wrócić z pustym koszem. Na podstawie Waszych wpisów, zdjęć i doniesień w komentarzach, stworzyliśmy listę najpewniejszych "miejscówek". Gdzie najlepiej się wybrać w sierpniu 2023 roku? Sprawdźcie!