Prasówka tygodniowa z 19.11.2023 w Świeradowie-Zdroju. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Do wybuchu gazu na Piaskowej Górze w Wałbrzychu doszło dzisiaj, 17 listopada ok. godziny 15.00. Podczas praz ziemnych został uszkodzony gazociąg. Płomienie sięgają kilku metrów. Gaz cały czas płonie, na miejscu pracują służby.

Do tragicznego wypadku doszło 16 listopada 2023 tuż przed godz. 18 w okolicy skrzyżowania krajowej nr 5 z trasą powiatową w gminie Żarów w powiecie świdnickim. Śmierć na miejscu poniósł pasażer jednego z pojazdów, trzy osoby - w tym dziecko - trafiły do szpitala. Do późnych godzin nocnych ruchliwa trasa była zablokowana.

Każde dolnośląskie miasto ma swoje tajemnice, zakamarki i obiekty nietypowe. Do tych ostatnich należy duża, zagadkowa srebrna kula ustawiona na podporach, zdobiąca przestrzeń pomiędzy dwoma najważniejszymi placami Śródmieścia w Wałbrzychu. Zamysł artystyczny tej powstałej w 2011 roku instalacji zaskakuje do dziś i chyba każdy ma swój pomysł na nazwę dla tej wielkiej "kuli". Podpowiadamy, gdzie jej szukać i co ona oznacza.