Przegląd prasy z tygodnia 12.11.2023. Co działo się w Świeradowie-Zdroju. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Świeradowa-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.11 a 11.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kreator obrazów Bing może cię zaskoczyć – jak się nim bawić i co warto wiedzieć zaczynając przygodę? Sprawdź”?

Przegląd tygodnia: Świeradów-Zdrój, 12.11.2023. 5.11 - 11.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kreator obrazów Bing może cię zaskoczyć – jak się nim bawić i co warto wiedzieć zaczynając przygodę? Sprawdź Bing to stosunkowo młoda wyszukiwarka internetowa, która szybko zyskała popularność i od niedawna oferuje także generator obrazów oparty na SI. Jeśli jeszcze go nie wypróbowaliście, to warto to zrobić. Dlaczego? Ponieważ można się naprawdę dobrze bawić i oferuje sporo możliwości. Sprawdź, co warto wiedzieć podczas tworzenia obrazów z Bing. 📢 Aktor z serialu „Chirurdzy” został najseksowniejszym mężczyzną świata. Patrick Dempsey ma 57 lat i uśmiech, który łamie kobiece serca Patrick Dempsey to przystojny lekarz z popularnego serialu „Chirurdzy”. Ponad dwie dekady temu polscy widzowie poznali go jako dr. Sheparda w „Grey’s Anatomy”. Już wtedy kobietom na jego widok biło mocniej serducho. Dzisiaj celebryta ma 57 lat i jest szczęśliwym mężem i ojcem.

📢 Rośliny potrafią walczyć? Naukowcy badają mechanizm wytwarzania przez nie toksycznych substancji. Po co i jak to robią? Rośliny produkują substancje chemiczne, dzięki którym potrafią skutecznie bronić się przed szkodliwymi wpływami środowiska. Nie wiadomo jednak, jaki jest mechanizm takiej produkcji. Co powoduje, że roślina wytwarza toksyczne białka i saponiny, od czego zależą ich proporcje i jak dokładnie działa ten podwójny zabójczy układ. To pytania, na które ma odpowiedzieć badanie trwające w Katedrze Biologii i Biotechnologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Tygodniowa prasówka 12.11.2023: 5.11-11.11.2023 Świeradów-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Świeradowie-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 14-latek z Wałbrzycha ostrzelał szkołę na Podzamczu. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie ZDJĘCIA, NOWY FILM Policjanci z Wałbrzycha zatrzymali 14-latka, który strzelał do szkoły w Wałbrzychu - informuje policja. Nastolatek nie przyznaje się do winy. Sprawę nagłośniliśmy jako pierwsi, a zbulwersowała całą Polskę. O nieuchwytnym od miesięcy "snajperze" pisały media w całym kraju. W wytypowaniu sprawcy pomagali też detektywi ze Śląska. Na uwagę zasługuje postawa pani dyrektor placówki, która była nieugięta. Dwa razy zawiadamiała policję w tej sprawie i zgodziła się nagłośnić sprawę w mediach, a to oznaczało prawdziwy najazd dziennikarzy z całego kraju.

📢 Ciasta patriotyczne na 11 listopada. Wypróbuj 5 wypieków nie tylko w kolorze biało-czerwonym. Oto sposób na słodkie świętowanie Serniki, biszkopty i ciasta z galaretką to wypieki, które w łatwy sposób można przygotować w biało-czerwonych barwach. Można bawić się kolorystyką użytych owoców, użyć barwnika spożywczego lub czerwonej galaretki. Podpowiadamy 5 niezawodnych ciast, które umilą świętowanie w rodzinnym gronie. 📢 WEEK Poznajcie listę smacznych pamiątek, które możecie przywieźć z wycieczki w dolnośląskie góry. Czekolada? Kawa? Co polecamy? Wiele osób lubi przywozić bliskim pamiątki z wycieczek. Co podarować z wyprawy do Karpacza, Szklarskiej Poręby, szlaków karkonoskich? Coraz więcej jest ciekawych propozycji. Są nie tylko oryginalne, ale także... smaczne. Wytwarzają je lokalni producenci, korzystając często z dawnych receptur i miejscowych składników. Sprawdźcie, co możecie kupić. Kliknijcie w galerię, by poznać najsmaczniejsze pamiątki z Karkonoszy i Gór Izerskich.

📢 NASZA LOTERIA: Gramy o 250 000 zł NOWOŚĆ! Odwiedzając nasz serwis lub czytając gazetę, możesz wziąć udział w wielkiej loterii. Już jeden SMS może dać Ci nagrodę, a w wielkim finale loterii nagrodę główną 250 000 złotych. Nie czekaj i daj szansę szczęściu! 📢 Tygodniowy przegląd prasy 5.11.2023: Świeradów-Zdrój, 29.10-4.11.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Świeradowa-Zdroju Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Świeradowa-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 29.10 a 4.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tragedia w Wałbrzychu: Matka i dziecko zatruci czadem. Z łazienki trafili wprost do szpitala ”?

📢 Mieszkaniec Dolnego Śląska kupił piękny ekspres do kawy. Nie uwierzycie, co przynieśli mu ze sklepu Policja ostrzega nas przed zakupami przez internet, ale że oszuka kogoś stacjonarny sklep raczej się nikt nie spodziewał. Ale tak się stało, teraz, w regionie.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych 8 rzeczy nie wolno ci nosić w portfelu. Sprawdź jakich

Święto Polskości - relacja z Marszu Niepodległości