Przegląd prasy z tygodnia 25.06.2023. Co działo się w Świeradowie-Zdroju. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Świeradów-Zdrój, 25.06.2023. 18.06 - 24.06.2023: top 3 artykuły

To wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez kulturalnych Gminy Lubin. Stwarza możliwość wspólnego spotkania i potwierdza potrzebę kultywowania pięknej tradycji słowiańskiego święta. Od ponad 10 lat Ośrodek Kultury Gminy Lubin razem z sołtysem i Stowarzyszeniem Bukowna współtworzy tę niepowtarzalną imprezę, której rozgłos dawno przekroczył granice gminy. Kolorytu imprezie dodaje korowód pojazdów uczestniczących

w konkursie „Przejazd na Byle Czym”, występy lokalnego kabaretu oraz gminnych zespołów. W klimat słowiańskich tradycji przenosi nas obozowisko wojów, w którym można podglądać rekonstrukcję dawnego rzemiosła, sztuk walki i posmakować słowiańskiej kuchni. Imprezie towarzyszą koncerty, konkursy tematyczne, tańce integracyjne, puszczanie wianków rzeką Czarna Woda i taniec ognia.

Lato już trwa, a wakacje właśnie się rozpoczęły. Jak spędzić najbliższe dwa miesiące, by móc cieszyć się wyjątkowymi chwilami? Co robić w sezonie urlopowym, jeżeli nie wybieramy się w odległą podróż? Jeżeli nie masz pomysłu, to koniecznie sprawdź nasze propozycje!