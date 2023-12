Przegląd prasy z tygodnia 24.12.2023. Co działo się w Świeradowie-Zdroju. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Świeradowa-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.12 a 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dolina Szwajcarska w zimie - szczypta Tatr na Dolnym Śląsku - zobaczcie zdjęcia”?

Przegląd tygodnia: Świeradów-Zdrój, 24.12.2023. 17.12 - 23.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Dolina Szwajcarska w zimie - szczypta Tatr na Dolnym Śląsku - zobaczcie zdjęcia Jeśli marzy Wam się zimowy górski krajobraz, gdy na dolnośląskich równinach wciąż mamy tylko szczyptę białego puchu, to zapraszamy do nas, do Doliny Szwajcarskiej. Oto miejsce o krok od serca miasta. Ulica Tatrzańska w Wałbrzychu to jedna z najwyżej położonych ulic w mieście. Widoki przepiękne, lecz warunki do życia są trudne. Zobaczcie sami jak tu pięknie i niełatwo w zimie. 📢 Katastrofa budowlana na Dolnym Śląsku. Wybuch gazu w Sosnówce, jedno piętro budynku zniszczone - zdjęcia Tragiczna sytuacja w Sosnówce pod Jelenią Górą, gdzie 23 grudnia po godz. 13 doszło do budynku w budynku wielorodzinnym. Na miejsce pojechali wałbrzyscy strażacy z dronem oraz specjalistycznym kontenerem. Prawdopodobnie wybuchła butla z gazem, jedno, szczytowe piętro budynku jest uszkodzone, są poszkodowani.

📢 Świąteczne hity w Biedronce kupimy aż do nocy. Jest w czym wybierać, a najważniejsze są niskie ceny W Biedronce przed świętami zrobisz zakupy do późnego wieczora. I to jakie! Szczególne, bo jeśli wybierzesz pomarańcze lub mandarynki, to Biedronka odda Ci pieniądze! Tego jeszcze nie było!

Tygodniowa prasówka 24.12.2023: 17.12-23.12.2023 Świeradów-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Świeradowie-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek autokaru z 40 dziećmi na pokładzie - jechali do fabryki bombek do Złotoryi W miejscowości Wilczyce doszło do zderzenia autokaru z samochodem osobowym. Autokarem jechały dzieci z przedszkola przy ul. Krzemienieckiej w Legnicy. Miały odwiedzić fabrykę bombek w Złotryi.

📢 Magiczna świąteczna wioska w Jaszkowej Dolnej na Dolnym Śląsku. Migocze tysiące bożonarodzeniowych światełek. Zobaczcie WIDEO i ZDJĘCIA Jest na Dolnym Śląsku miejsce, gdzie magią świąt czuć bardziej. To Jaszkowa Dolna w powiecie kłodzkim, gdzie już po raz czwarty otwarta została świąteczna wioska! Kolorowe światełka migocące na tysiące sposobów przyciągają setki mieszkańców z całego regionu. To tutaj wybierają się na świąteczne spacery, by podziwiać piękne iluminacje. To jak ogrody światła na dolnośląskiej wsi! 📢 Niesamowite poranne i wieczorne niebo nad Dolnym Śląskiem - zobaczcie zdjęcia z Wałbrzycha! Mieszkańcy regionu regularnie obserwują niesamowite zjawiska atmosferyczne na wieczornym i porannym niebie. W ostatnich dniach feerię barw można było zaobserwować nad całym regionem. Mamy ciekawe zdjęcia z Wałbrzycha oraz okolic, gdzie zachód słońca 18 grudnia 2023 i wschód słońca 19 grudnia prezentował się wyjątkowo spektakularnie. Zobaczcie.

📢 Kevin sam w domu 3, czyli Zemsta Kevina – zobacz zwiastun. Bawiąca do łez parodia zapowiedzi kolejnej części kultowego filmu Jak co roku na święta w telewizji pojawi się seria „Kevin sam w domu”, a dla jej fanów mamy niespodziankę. Zobaczcie przezabawny zwiastun filmu „Kevin sam w domu 3”, który w przypadku prawdziwości, zapowiadałby niezłe widowisko, gdyby nie był smaczkiem dla miłośników. Koniecznie musisz zobaczyć ten zabawny trailer. 📢 Niesamowita sala doświadczania świata w SP2 w Miliczu, zobaczcie co tam się dzieje! FILM, ZDJĘCIA Czym jest sala doświadczania świata? W kontekście edukacji i muzeów, to przestrzeń, gdzie ludzie mogą zaangażować swoje zmysły, eksperymentować i odkrywać naukę, kulturę oraz sztukę poprzez interakcję z różnorodnymi eksponatami, eksperymentami, instalacjami lub symulacjami.

📢 Najlepsze wigilijne potrawy z różnych regionów Polski. O wielu z nich mogłeś nie słyszeć. Skąd pochodzi więdka, bryndzylki i zupa brzadowa? Polska wigilia to nie tylko barszcz, makowiec czy pierogi z kapustą i grzybami. W niektórych regionach kraju dawniej królowały potrawy, o których wielu z nas nawet nie słyszało. A szkoda, bo nie tylko wybornie smakują, ale świadczą także o naszej różnorodnej tradycji.

📢 Dolny Śląsk niebezpieczne zjawiska pogodowe. Meteorolodzy ostrzegają 21 grudnia 2023 Niesamowite barwy nieba w ostatnie poranki i wieczory to nie jest przypadek. Meteorolodzy ostrzegają, do świąt pogoda może się dać we znaki mieszkańcom Dolnego Śląska. 21 grudnia wydano alerty w tej sprawie! 📢 Planujecie święta w Karkonoszach? Nie zgadniecie, ile ma być stopni na Śnieżce i innych szczytach! Sporo Dolnoślązaków planuje spędzić święta Bożego Narodzenia w Karkonoszach i Górach Izerskich lub pojechać tam na jednodniową wycieczkę. Jaka pogoda ma być w górach? Są pierwsze prognozy. Przeczytajcie poniżej. 📢 Mieszkańcy Szklarskiej Poręby zrozpaczeni i oburzeni. Ktoś zastrzelił Bartka, oswojonego jelenia, który przechadzał się po mieście Jeleń Bartek był atrakcją miasta pod Szrenicą. Dorodne zwierzę można było spotkać na ulicach Szklarskiej Poręby. Jeleń nie bał się ludzi. Podchodził pod domostwa. Wczoraj (17.12) ktoś go zastrzelił. Sytuację opisał jeden z mieszkańców domu, pod którym doszło do tragedii. Reakcje były natychmiastowe. "Popłakałam się z żalu", "jaki zwyrodnialec mógł to zrobić"?- ludzie nie kryją swojego oburzenia i płaczą za Bartkiem.

📢 Po śmierci Gabriela Seweryna Pogotowie Ratunkowe w Legnicy zalała fala hejtu. Stacja szykuje zawiadomienie do prokuratury Wciąż nie ma ostatecznych wyników sekcji zwłok Gabriela Seweryna (+56 l.), który zmarł nagle 28 listopada w głogowskim szpitalu. Prokuratura czeka na opinię biegłych, w tym na wyniki toksykologiczne. Tymczasem Pogotowie Ratunkowe w Legnicy szykuje do prokuratury zawiadomienie dotyczące internetowego hejtu.

Prasówka z całego tygodnia 17.12.2023 w Świeradowie-Zdroju.

