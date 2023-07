Przegląd prasy z czerwca 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Świeradowie-Zdroju?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Świeradowa-Zdroju najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Sprytnie unikają służb kobiety poszukiwane listem gończym na Dolnym Śląsku za oszustwa, przywłaszczenia i alimenty. Rozpoznajesz je?”?

Przegląd czerwca 2023 w Świeradowie-Zdroju: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Sprytnie unikają służb kobiety poszukiwane listem gończym na Dolnym Śląsku za oszustwa, przywłaszczenia i alimenty. Rozpoznajesz je? Za tymi paniami z Wrocławia, Legnicy, Wałbrzycha i okolic Jeleniej Góry wydano listy gończe. Są poszukiwane przez dolnośląskie służby, jednak sprytnie unikają poniesienia kary za popełnione czyny. Kilka z nich ma na koncie więcej przestępstw. Zobaczcie ich wizerunki udostępniane przez policję. Może spotkaliście je ostatnio? 📢 Ruszyło zbieranie jagód w lesie. Ile trzeba zapłacić za słoik borówki czarnej? Uważaj na mandaty, jeśli zbierasz zarobkowo W sprzedaży coraz liczniej pojawiają się jagody leśne, a w cukiernikach jagodzianki. Sprawdzamy, ile kosztuje słoik tych owoców. Na jagodach czy grzybach można całkiem dobrze zarobić, a warunkiem jest nie tylko znajomość runa leśnego. Kto musi uzyskać wpis do rejestru, jakie mandat można dostać za jego brak i czy konieczne jest uzyskanie atestu? Sanepid podaje wytyczne u progu szczytu sezonu na leśne zbiory.

📢 Burze nad Dolnym Śląskiem: Drzewa na drogach, płonące i upadające na budynki Za nami niespokojny wieczór i noc z 26 na 27 czerwca 2023 na Dolnym Śląsku. W każdym niemal powiecie strażacy interweniowali w związku z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Najwięcej tych dotyczących drzew zanotowano w powiecie jaworskim, choć nie brakowało ich na terenie Wałbrzycha.

Prasówka lipiec Świeradów-Zdrój: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników ze Świeradowa-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zaginął Marcin Gajdamowicz. To syn naszego redaktora, ostatni raz był widziany kilka dni temu Drodzy Czytelnicy, jesteśmy zmuszeni przekazać smutną informację i jednocześnie tym razem liczyć na Waszą pomoc, na pomoc tych, którzy wielokrotnie okazywali się niezawodni. Od ostatniej środy - 21 czerwca 2023 roku, nasz redaktor Janusz Gajdamowicz stracił kontakt ze swoim synem. 25-letni Marcin Gajdamowicz ostatni raz był widziany 21 czerwca 2023 roku o godzinie 16.00 w miejscu pracy przy ul. Więziennej we Wrocławiu. Najbliżsi czekali, że Marcin wróci lub odezwie się, jednak ostatecznie podjęto decyzję o zgłoszeniu sprawy policji oraz wykorzystaniu mediów społecznościowych w poszukiwaniach.

📢 Pizzerie, do których warto się wybrać w Świeradowie-Zdroju. To są polecane miejsca w czerwcu 2023 Odkryj gdzie możesz zjeść najlepszą pizzę w Świeradowie-Zdroju. To bez wątpienia danie uwielbiane na całym świecie. Niemal każdy miał okazję spróbować jej choć raz w życiu, a wielu na zawsze zostało jej fanami. Sprawdź, jakie rodzaje możesz znaleźć w pizzeriach w Świeradowie-Zdroju. Przejdź do katalogu firm i wybierz ulubioną. 📢 Koszmarny wypadek śmiertelny na Dolnym Śląsku koło Bolkowa. Lądował LPR, kilku rannych Do poważnego wypadku doszło dziś (24 czerwca) wczesnym popołudniem na DK5, na odcinku z Wierzchosławic do Bolkowa w powiecie jaworskim na Dolnym Śląsku. Jak informuje lokalna straż pożarna, w zdarzeniu jest kilka osób poszkodowanych, jednej osoby zakleszczonej w aucie nie udało się uratować. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

📢 Upiory, Słowianki, przejazd na Byle Czym i wiele innych atrakcji na Nocy Świętojańskiej w Bukownej To wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez kulturalnych Gminy Lubin. Stwarza możliwość wspólnego spotkania i potwierdza potrzebę kultywowania pięknej tradycji słowiańskiego święta. Od ponad 10 lat Ośrodek Kultury Gminy Lubin razem z sołtysem i Stowarzyszeniem Bukowna współtworzy tę niepowtarzalną imprezę, której rozgłos dawno przekroczył granice gminy. Kolorytu imprezie dodaje korowód pojazdów uczestniczących

w konkursie „Przejazd na Byle Czym”, występy lokalnego kabaretu oraz gminnych zespołów. W klimat słowiańskich tradycji przenosi nas obozowisko wojów, w którym można podglądać rekonstrukcję dawnego rzemiosła, sztuk walki i posmakować słowiańskiej kuchni. Imprezie towarzyszą koncerty, konkursy tematyczne, tańce integracyjne, puszczanie wianków rzeką Czarna Woda i taniec ognia. 📢 Wyjątkowe miejsca na wakacje na Dolnym Śląsku. Musisz je poznać! Lato już trwa, a wakacje właśnie się rozpoczęły. Jak spędzić najbliższe dwa miesiące, by móc cieszyć się wyjątkowymi chwilami? Co robić w sezonie urlopowym, jeżeli nie wybieramy się w odległą podróż? Jeżeli nie masz pomysłu, to koniecznie sprawdź nasze propozycje!

📢 Przegląd prasy z tygodnia 18.06.2023. Co działo się w Świeradowie-Zdroju. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Świeradowa-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 11.06 a 17.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Miasto z Piasku. Nowa wystawa we wrocławskim Kolejkowie otwarta. Zobaczcie zdjęcia i film”? 📢 Zenek Martyniuk, Piasek i inne gwiazdy. Dolnośląskie Rozpoczęcie Lata Święto Granitu Strzegomskiego 2023 - pełny program Dolnośląskie Rozpoczęcie Lata, czyli Święto Granitu Strzegomskiego 2023 rusza już 16 czerwca. Przez cały weekend na mieszkańców regionu i gości czekają koncerty gwiazd i mnóstwo innych atrakcji. Przybywajcie, gdzie bije granitowe serce Polski! 📢 Jedyna Fińska Wioska w Polsce z Domkiem Muminka w sercu Karkonoszy. W Borowicach znajdziemy kawałek północnej Europy. Mamy zdjęcia Nie ma drugiego takiego miejsca w Polsce, a do tego położonego w tak pięknej części kraju. Borowice to niewielka wioska, która położona jest w malowniczej części Karkonoszy, w Dolinie Pięciu Potoków. Magiczna miejscowość od lat przyciągała fanów poezji śpiewanej, którzy tłumnie gromadzili się na zielonej łące, żeby na świeżym powietrzu posłuchać Organka, Renaty Przemyk, Piotra Bukartyka czy zespołu Plateu. W Borowicach znajduje się też Kalevala, czyli cząstka Finlandii otwarta na gości oraz niemal bezludne szlaki turystyczne. Dlaczego jeszcze warto tu przyjechać? Zobaczcie na zdjęciach, zakochacie się!

📢 Zbiórka na chłopców, którzy w tragicznym wypadku pod Oleśnicą stracili rodziców, wciąż trwa Zbiórka na chłopców, którzy pod Oleśnicą stracili rodziców rozpoczęła się w minionym tygodniu. Do tej pory (12 czerwca) udało się uzbierać ponad 150 tysięcy złotych. Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na leczenie dwóch chłopców, którzy ucierpieli w niedawnym wypadku pod Oleśnicą. W wyniku zderzenia Leon stracił mamę, a Łukasz tatę. Obecnie trwa walka o zdrowie chłopców.

📢 33 najpiękniejsze zdjęcia polskich zabytków. Te fotografie zwyciężyły w polskich edycjach konkursu Wiki Lubi Zabytki Wiki Lubi Zabytki to największy konkurs fotograficzny na świecie. Co roku biorą w nim udział tysiące fotografów z wielu krajów, także z Polski. Efektem rywalizacji jest stale rosnąca kolekcja najpiękniejszych zdjęć turystycznych, dostępnych w internecie, ukazujących zarówno słynne, jak i mniej znane zabytki. Wybraliśmy najpiękniejsze zdjęcia, wykonane przez polskich uczestników konkursu od 2011 do 2022 r. Przekonajcie się, jak wyglądają niesamowite ujęcia i zapierające dech w piersiach widoki, które zachwyciły polskich i zagranicznych jurorów konkursu.

📢 Prasówka 4.06.2023 z całego tygodnia w Świeradowie-Zdroju. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Świeradowa-Zdroju, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.05 a 3.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bystrzyca Kłodzka to wielki plan filmowy do filmu o Krystynie Skarbek The Partisan. Jest jak James Bond w spódnicy ”? 📢 Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy tira pod Wrocławiem. Wcześniej zmiażdżył osobówkę, kobieta cudem ocalała W środę (31 maja) na autostradzie A4 pod Legnicą doszło do wypadku. Ciężarówka uderzyła w samochód osobowy. Nikomu nic się nie stało, ale kobieta może mówić o ogromnym szczęściu, dosłownie oszukała przeznaczenie... Prowadząca wyszła z auta tuż przed zderzeniem. Policja szukała kierowcy ciężarówki, bo ten, choć zatrzymał się, chwilę później uciekł z miejsca wypadku. Zatrzymali go przypadkowi kierowcy na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Był nietrzeźwy!

