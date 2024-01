W Świeradowie-Zdroju jutro trzeba będzie skrobać szyby! w niedzielę trudny poranek dla kierowców Redakcja Naszemiasto.pl

Wideo

Upewnij się, czy jutro w Świeradowie-Zdroju nie trzeba będzie skrobać szyb. Przygotowaliśmy informacje o pogodzie, jaka czeka nas w nocy. Prognoza przewiduje, że nocą z soboty na niedzielę termometry pokażą -2°C.Spodziewana wilgotność powietrza w Świeradowie-Zdroju to 95%, natomiast prawdopodobieństwo opadów : 99%. Do tego prędkość wiatru w nocy ma wynieść 37 km/h. To połączenie jest niemal gwarancją powstania oblodzeń w Świeradowie-Zdroju w nocy z soboty na niedzielę.