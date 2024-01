Ścieżki rowerowe do 34 km od Świeradowa-Zdroju. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 20 - 21 stycznia?

Rozglądasz się za pomysłem na wyprawę rowerową w pobliżu Świeradowa-Zdroju? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 34 km od Świeradowa-Zdroju. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Świeradowa-Zdroju warto sprawdzić w weekend.

Rowerem ze Świeradowa-Zdroju

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 34 km od Świeradowa-Zdroju, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 20 stycznia w Świeradowie-Zdroju ma być -2°C. Nie powinno padać. W niedzielę 21 stycznia w Świeradowie-Zdroju ma być -1°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: MTB - Izery - 4 wieże - śnieżna wyprawa Stopień trudności: 2.0

Dystans: 100,21 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 632 m

Suma podjazdów: 2 494 m

Suma zjazdów: 2 503 m Pschemoo poleca trasę rowerzystom ze Świeradowa-Zdroju MTB w wersja na biało. Zaczynamy na parkingu Zajęcznik (Świeradów) na wstępie kilka km singli z mega podjazdem 27% i zaliczamy 1 wieżę - Czerniawska Kopa 776m. Później kierunek Czechy i 2 wieża Smrk 1124m, na powrocie piesza wędrówka z rowerem po Nebesky Zebrik - widokowo fajnie ale z rowerem to była masakra - lepiej omijać.

Dalej już po mega fajnych drogach pokrytych śniegiem lecimy do Osada Jizeka, zjazd do Harrachov i objeżdżamy Kozi Grzbiet do Jakuszyc.

Teraz przejazd przez Samolot + wspinaczka do Kopalni Stanisław. W celu zaliczenia 3 wieży kierujemy się na Wysoki Kamień. opcje są 2 - przez Zwalisko (bardziej wymagające MTB - zwłaszcza jak jest ślisko) powrót ze Schroniska do Kopalni już na gładko po górę.

Omijamy kopalnię robiąc fajne zdjęcia i kierujemy się na Wysoką Kopę 1126m. Później sporo zjazdu, niby można odpocząć, ale śnieg jest pełen dziur po butach więc patataj. Dojazd do Chaty Górzystów (można wstąpić na naleśniki).

Kierunek na Stóg izerski to w moim wypadku droga Borowinowa + droga Telefoniczna. Tym sposobem do 4 wieży mamy już z górki - Wieża na Zajęczniku (gdzie parkowałem) to taka nagroda po całej 100km trasie.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Zachodnia granica Polski Stopień trudności: 1.0

Dystans: 645,1 km

Czas trwania wyprawy: 129 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 770 m

Suma podjazdów: 1 210 m

Suma zjazdów: 1 966 m Trasę dla rowerzystów ze Świeradowa-Zdroju poleca Maciejkicior87 Trasa przebiega po stronie niemieckiej. Głównie wzdłuż wałów Odry. Po równej, asfaltowej drodze rowerowej.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Mnichovo Hradiste na rowerze Stopień trudności: 2.0

Dystans: 65,58 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 139 m

Suma podjazdów: 729 m

Suma zjazdów: 717 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom ze Świeradowa-Zdroju Po wczorajszym dość ciężkim dniu dzisiejsza trasa wydała mi się trudna do pokonania . Nic podobnego , mniejsze przewyższenia , dużo miejsc , gdzie można się zatrzymać napić cofoli i piękne widoki na trasie powodują ,że droga przebiegła spokojnie i ani się obejrzałem jak wylądowałem w hotelu . Piękne tereny , mnóstwo zabytków , warto te miejsca odwiedzić .

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Świeradowa-Zdroju

🚲 Trasa rowerowa: Mała Skała na rowerze Stopień trudności: 2.0

Dystans: 44,73 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 297 m

Suma podjazdów: 900 m

Suma zjazdów: 895 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom ze Świeradowa-Zdroju

Dziś wybór pada na Czeski Raj . Okolice Jicyna mam już , te okolice jeszcze dla mnie dziewicze . Trasę planuje ostrożnie , te górki potrafią nieźle zaskoczyć . Około 10 auto zostawiam pod hotelem Skała , gdzie będę nocował i ruszam . Początkowo pięknie w Małej Skale w Izerze turyści pływają w kajakach , ale za chwile pierwszy większy podjazd . I tak biegnie cała trasa , zjazd , podjazd . Na trasie większe miasteczko Semily .

Trasa biegnie drogami głównie o nawierzchni asfaltowej małym ruchu samochodowym , z radością witam widok hotelu .

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Z Bogatyni do styku trzech granic Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,4 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 125 m

Suma podjazdów: 441 m

Suma zjazdów: 443 m Trasę dla rowerzystów ze Świeradowa-Zdroju poleca Plantmar

drogi w większości asfaltowe, jedyna gruntowa prowadzi z Vaclavic do Opolna-Zdroju. Dwa trudniejsze podjazdy: do Jasnej Góry i wyjazd z Hradka n. Nisou. Po drodze zamek Grabstejn. Trasę można wydłużyć od drogi do Uhelnej podążając po czeskiej stronie trasą rowerową nr 3039 wzdłuż szczytów Przedgórza Izerskiego do Hermanic (18 km).

Nawiguj

