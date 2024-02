Przegląd prasy ze Świeradowa-Zdroju. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 13.02.2024

Do poważnego wypadku drogowego doszło dzisiaj po południu (12.02) na drodze krajowej nr 35 między Wrocławiem a Świdnicą. W wyniku zderzenia dwóch samochodów - dodge'a i fiata - sportowy samochód wypadł z jezdni, a następnie uderzył w przepust drogowy. Kierowca dodge'a jest ciężko ranny i zostanie przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR.

Nocne zwiedzania oferuje coraz więcej dolnośląskich pałaców, podziemi, parków i miast. Spacer zmierzchem z lampami naftowymi robi na turystach niezapomniane wrażenia. Dzieląc się nimi, mówią o „magicznych” i „intrygujących” przeżyciach. Sami pewnie nie wybraliby się po zmroku do lasu, parku czy zamku. Ile kosztuje nocne zwiedzanie? Co zachwyca najbardziej?

Z okazji Walentynek wyruszamy w sentymentalną podróż po Dolnym Śląsku. Oto lista miejscowości, które nazwami wyrażają uczucia, a te są przecież fundamentem każdej miłości. Od Kochlic przez Uciechów, aż po Lubin i Miłosną - te nazwy z pewnością wprowadzą Was w romantyczny nastrój. Walentynki to okazja do przygotowywania rozmaitych zestawów i rankingów. Oto nasza wariacja! Pod zdjęciami znajdziecie więcej informacji o tych miejscach.

Prasówka 13.02 Świeradów-Zdrój: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Świeradowie-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W niedzielę, 11 lutego, rolnicy z Oławy dołączyli do protestu na Psim Polu we Wrocławiu, blokując pasy na al. Jana III Sobieskiego. Znakiem protestu jest walka o jakość polskich produktów rolnych. Istnieje szansa, że protest może przenieść się do centrum miasta. Do naszych dziennikarzy dotarła informacja, że w planach było przywiezienie do miasta gnojówki. Ale akcję zablokowała policja.