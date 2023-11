Czy będzie jutro (25.11) padać śnieg w Świeradowie-Zdroju? Sprawdź, czy będzie biało

Według meteorologów, w Świeradowie-Zdroju można się jutro (25.11) spodziewać do 2 mm śniegu.

Nadchodzące śnieżne dni w Świeradowie-Zdroju

Śnieg w piątek 24.11.2023

Opady śniegu pojawią się na 99%. Ma spaść ok. 4,4 mm śniegu. Warto przygotować się na taką pogodę. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów śniegu w nocy wynosi 99 %. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 11,6 mm śniegu.

Śnieg w sobotę 25.11.2023

Prawdopodobieństwo, że pojawią się opady śniegu wynosi 84%. Ma spaść ok. 1,6 mm śniegu. Wychodząc z domu koniecznie ubierz się odpowiednio do zimowej aury. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów śniegu w nocy wynosi 83 %. Według prognoz, spadnie ok. 10,7 mm śniegu.

Śnieg w niedzielę 26.11.2023

Opady śniegu pojawią się na 53%. Wychodząc z domu koniecznie ubierz się odpowiednio do zimowej aury. Prawdopodobieństwo, że w nocy pojawią się opady śniegu wynosi 31 %. Według prognoz, spadnie ok. 0,9 mm śniegu.

Śnieg w poniedziałek 27.11.2023

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów śniegu wynosi 31%. Ma spaść ok. 0,1 mm śniegu. Warto ubrać się cieplej na wszelki wypadek. Prawdopodobieństwo, że w nocy pojawią się opady śniegu wynosi 21 %.

Śnieg we wtorek 28.11.2023

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów śniegu wynosi 50%. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 2,6 mm śniegu. Warto przygotować się na taką pogodę. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów śniegu w nocy wynosi 53 %. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 1,1 mm śniegu.

Śnieg w środę 29.11.2023

Opady śniegu pojawią się na 61%. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 7,2 mm śniegu. Wychodząc z domu warto pamiętać o ciepłej kurtce zimowej. Prawdopodobieństwo, że w nocy pojawią się opady śniegu wynosi 66 %. Ma spaść ok. 5,7 mm śniegu.